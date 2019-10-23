Son Dakika Haberleri: Başkan Türkyılmaz'dan şehit ailesine ziyaret
Son Dakika Güncel Başkan Türkyılmaz'dan şehit ailesine ziyaret

Başkan Türkyılmaz'dan şehit ailesine ziyaret

1 saat önce

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, şehit Piyade Er Vedat Kutluca'nın ailesini ziyaret etti.

Başkan Türkyılmaz'dan şehit ailesine ziyaret, System.String[]

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, şehit Piyade Er Vedat Kutluca'nın ailesini ziyaret etti.


Kutluca'nın şehit oluşunun yıl dönümünde ailesiyle bir araya gelen Türkyılmaz, bir süre aileyle sohbet ederek, her daim kapılarının açık olduğunu söyledi.

Ziyaretten memnun kaldığını dile getiren şehidin babası Abidin Kutluca da "Bizleri ziyaretiniz, bizleri unutmamanız gerçekten takdire şayan. Sizleri çok seviyoruz, daima kalbimizdesiniz. Allah yolunuzu açık etsin." dedi.

Şehit Kutluca, 21 Ekim 2007'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde, terör örgütü üyelerinin saldırısı sonucu şehit olmuştu.

Osman Türkyılmaz, Yahşihan, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehide acı veda: Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı
Teröristler Suriye Milli Ordusu'na saldırdı: 3 şehit, 18 yaralı Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan askerimiz şehit oldu Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harita ile Rusya mutabakatının ayrıntılarını aktardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 11:10:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Türkyılmaz'dan şehit ailesine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]