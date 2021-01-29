Başkan Türkyılmaz'dan Yahşihanspor'a ziyaret - Son Dakika

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 2020-2021 sezonu antrenmanlarını Fikret Karabudak Stadı'nda sürdüren Yahşihanspor'un teknik heyeti ve futbolcularıyla buluştu.

Yahşihanspor Kulüp Başkanı Ömer Çetin ve takım yöneticilerinin karşıladığı Türkyılmaz, antrenman yapan futbolcular ile sohbet etti.

Yahşihanspor'un her zaman yanında olduğunu belirten Türkyılmaz, "Takım bizim takımımız. İyi yerlere gelmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Başkan Türkyılmaz daha sonra kulübü gezerek yöneticilerle görüştü.

Türkyılmaz, "Takımımıza Yahşihanlı futbolculardan da alarak, gençliğe örnek olalım. Herkes iyi top oynayamaz ama iyi oynayanların yanında bir rol model olur. Gençlerimiz iyi futbol oynayanları görürse biz de Yahşihanspor'un gençlere ön ayak olma konusunda yardımcı oluruz diye düşünüyorum. İnşallah ilk deplasmanın tüm giderleri benden olacak. Ben de sizlerle gelirim ve en kaliteli şekilde sizleri misafir ederiz. Kulüp başkanımız Ömer Çetin ve teknik direktörümüz Nihat Baran liderliğinde tüm futbolcularımıza yeni sezonda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.