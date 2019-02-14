Başkan Türkyılmaz, Genç Çiftlerin Mutluluğuna Ortak Oldu
1 saat önce
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evliliğe adım atmak isteyen çiftlerin nikahını kıydı.
Başkan Türkyılmaz, genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.
Mudanya Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda düzenlenen nikah törenlerinde, çiçeği burnunda eşlerin en özel anlarında yanında olan Türkyılmaz, genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.
Sevgililer Günü'nde dünya evine giren Eda Taşoğlu ile Ünal Karataş, Yıldız İşler ile Ercan Aracı, Tuğba Özdemir ile Bilge Kağan Çevik, Merve Sevi ile Erhan Engin çiftini yalnız bırakmayan Türkyılmaz, nikahlarını kıydığı çiftlerin ilk çeyrek altınlarını da taktı. Çiftlere hediyeler veren Başkan Türkyılmaz, "Binlerce kilometrelik bir yolculuk tek bir adımla başlar. Hayatlarınızı birleştirdiğiniz bu anlamlı günde birbirinize olan sevgi ve saygınızın asla tükenmemesini dilerim. Hayatınız boyunca attığınız her adım sizi mutluluğa götürsün. Sevginizin artarak devam etmesini, sevginizin Atatürk devrimleriyle Cumhuriyet ilkeleriyle dolu dolu olmasını diliyorum. Birbirinizi, ülkemizi, cumhuriyetimizi ve Atatürk'ümüzü hep çok sevin" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:23 Kaynak: Bültenler
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