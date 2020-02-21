Başkan Türkyılmaz kadınlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Türkyılmaz kadınlarla buluştu - Son Dakika

Başkan Türkyılmaz kadınlarla buluştu

6 saat önce

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kadınlarla bir araya gelerek, kadınların önündeki sosyo-ekonomik engelleri kaldırarak, ekonomik yönden bağımsız, sosyal alanda özgür ve özgüvenli olmaları için hayata geçireceği projeleri anlattı.

Başkan Türkyılmaz kadınlarla buluştu, System.String[]

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kadınlarla bir araya gelerek, kadınların önündeki sosyo-ekonomik engelleri kaldırarak, ekonomik yönden bağımsız, sosyal alanda özgür ve özgüvenli olmaları için hayata geçireceği projeleri anlattı.


Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Veli Gelişim Projesi çerçevesinde "Güçlü Kadın Mutlu Gelecek" konulu söyleşide Mütareke İlkokulu velileriyle bir araya geldi. Kadınlara yönelik hayata geçirilecek projeleri anlatan Başkan Türkyılmaz, soruları da cevapladı. Başkan Türkyılmaz, kadınların önündeki sosyo-ekonomik engelleri kaldırmak, ekonomik yönden bağımsız, sosyal alanda özgür ve özgüvenli olmaları için çalıştıklarını söyledi. Başkan Türkyılmaz, hayata geçireceği Kadın Dayanışma ve Üretim Kooperatifi projesini anlatırken, "Üreten kadınların köylerde kurduğu dayanışma derneklerine verdiğimiz desteği bir adım daha ileriye taşıyarak, kooperatif projesi oluşturacağız. El emeği ürünlerinizi satışa sunabileceğiniz, aile bütçesine katkıda bulunabileceğiniz, sosyalleşip kültür ve sanat hayatına katılabileceğiniz bir merkez yapacağız. Yine Güzelyalı'da bir alanda Anne Yaşam Merkezi ve Kreşi yaparak, köy enstitülerinin ruhunu yaşatacağız. Çocuklar alanında uzman eğitimciler tarafından geleceğe hazırlanırken, sizler de sosyalleşip ilgi alanlarınıza göre mesleki eğitimlerden faydalanabileceksiniz. Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'ni açılışa hazırlıyoruz. Sizlerin ve yavrularınızın geleceği için yapmayacağımız şey yok" ifadelerini kullandı. - BURSA

Hayri Türkyılmaz, Mudanya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gizemli yardımsever Robin Hood, Aksaray'da yardım yaptıkları mahalleli tarafından görüntülendi
Rus kadının emekli maaşıyla ilgili sorduğu soru, Devlet Başkanı Vladimir Putin'i utandırdı Kadın yolcunun iç çamaşırından uyuşturucu çıktı 90'ların dahi çocuğu Selimcan, Atakan Kayalar'la ilgili haberlere sitem etti

Son Dakika Haberleri
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı
15:41 Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 18:07:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Türkyılmaz kadınlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]