Başkan Türkyılmaz, öğrencilerle apart işletmecilerini buluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Türkyılmaz, öğrencilerle apart işletmecilerini buluşturdu - Son Dakika

Başkan Türkyılmaz, öğrencilerle apart işletmecilerini buluşturdu

6 saat önce

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kira ödeme konusunda anlaşamayan apart işletmecileri ile üniversite öğrencilerini bir araya getirdi.

Başkan Türkyılmaz, öğrencilerle apart işletmecilerini buluşturdu, System.String[]

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kira ödeme konusunda anlaşamayan apart işletmecileri ile üniversite öğrencilerini bir araya getirdi.

Yahşihan Belediye Başkanlığı bahçesinde sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüs salgını dolayısıyla mağduriyet yaşayan öğrenciler ve apart sahiplerinin sorunlarına çözüm arandı.

Toplantıda, mart ayı kirasının ödenmesi, nisan, mayıs ve haziran ayları için de yarım kira ücreti ödenmesi kararı alındı.

Osman Türkyılmaz, ilçede Kırıkkale Üniversitesi yerleşkesinin bulunduğunu ve 214 apartta yaklaşık 30 bin öğrenci kaldığını söyledi.

Öğrencilerin sosyal medya üzerinden kalmadıkları günlerin kirasını ödememek için bir itirazda bulunduğunu anlatan Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Öğrenci arkadaşlarım ve apartçıları bir araya getirdik. Çıkan sonuç, bir buçuk ayın kirasını işletmeci ve mal sahipleri almayacak, diğer bir buçuk ayı ise öğrenci arkadaşlarımız ödeyecek. Tabi bu bir ortak karar, biz kimsenin malının ortakçısı değiliz. Kanun hükmünde bir kararname değildir. Biz kanun koyucu da değiliz. Bu sadece bir tavsiye kararıdır. İnşallah bu koronavirüs belasından kurtuluruz ve hayat normale döner."

Osman Türkyılmaz, Yahşihan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:24 Kaynak: AA

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