Başkan Türkyılmaz, öğrencilerle video konferans sistemi üzerinden toplantı yaptı - Son Dakika

Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, video konferans sistemi üzerinden Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci Topluluk Başkanlarıyla birlikte toplantı düzenledi.

Yahşihan Belediyesi Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı, video konferans sistemi üzerinden yapılan toplantıda Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, üniversiteli öğrencilere ilçedeki yapılan ve yapımı devam eden projelerden bahsetti. Yenişehir Mahallesine yapılan Yurtkur Caddesi projesinin son durumu hakkında bilgiler aktardı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, topluluk başkanlarından gelen sorulara yanıtladı. Türkyılmaz, üniversite eğitim hayatının başlaması ile öğrencilere yönelik "hoş geldin" etkinliklerinin yapılacağının müjdesini verdi. Üniversite öğrencilerinin seçtiği ünlü isimleri düzenlenen anketle belirleyip konsere getireceğini belirten Türkyılmaz, geçmişte olduğu gibi kitap okuma kampı ve uçurtma şenliği gibi etkinliklerin de devam edeceğini belirtti.

Türkyılmaz, Yahşihan ilçesini sempozyum şehri haline getireceğini, her ay düzenli olarak yazar, konuşmacı ve eğitimciler ile öğrencileri buluşturup, "Yahşihan Öğrenci Şehri" projesini hayata geçireceğini ifade etti. - KIRIKKALE