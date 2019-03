Başkan Türkyılmaz Sodev'de Başarı Öyküsünü Anlattı

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) tarafından İzmir'de düzenlenen Yerel Yönetimler Sempozyumu kapsamında "Başarı Öyküleri" programına katıldı. Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nde gerçekleştirilen toplantıya İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik de katıldı. Başkan Türkyılmaz, Mudanya'da kimsesizlerin kimsesi Zeytin Dalı projesi başta olmak üzere, Uğur Böceği, Topraktan Halka Zeytinyağı, Umut Tohumları projelerinin sunumlarını yaptı. Mudanyalıların huzur ve mutluluğu adına örnek projeleri hayata geçirdiklerini, halkla ilişkilerde Mudanya modeli oluşturduklarını anlatan Başkan Türkyılmaz, "Zeytin Dalı ve Uğur Böceği projeleriyle, ihtiyaç duyulan her alanda Mudanyalıların yanında yer alırken halkın ortak kullanım alanlarındaki çalışmalara da önem verdik. İlçe merkezinden kırsala, tüm mahallelerde camiler, mahalle meydanları belediye personeli tarafından hijyen hale getiriliyor. İlçe genelinde 30 bin evde tarama yaptık, 3 bin kayıtlı ailemize her gün destek oluyoruz. Yine Mudanya'da doğan, büyüyen hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği sözünü vermiştim. Geldiğimiz süreçte Uğur Böceği projemizle Mudanya'da kimse kimsesiz kalmıyor, hiçbir çocuk yatağa aç girmiyor. Belediyemize ait park ve yeşil alanlardaki zeytinleri toplayıp, zeytinyağı olarak halkımızla paylaşıyoruz. Paylaşan bir belediyecilik kavramını oluşturduk. Öncelikli hedefimiz Mudanyalıların her başının sıkıştığında arayabileceği bir abisi, kardeşi, başkanı olmaktı. Geldiğimiz noktada Mudanyalı hemşerilerim artık şundan emin, onların Hayri başkanı, Hayri ağabeyi var" diye konuştu.

Programda Terzi Fikri belediyeciliğini oğlu Naci Sönmez'in anlattığı sempozyumda, Nihat Dirim, İlhan Güre, Nurgül Uçar, Prof. Dr. Yaşar Uysal da sosyal belediyecilikle ilgili başarı öykülerini paylaştı.