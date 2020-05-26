Başkan Türkyılmaz, sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Başkan Türkyılmaz, sokak hayvanlarını besledi
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarına mama ve yiyecek bıraktı.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarına mama ve yiyecek bıraktı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramında, sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için Yahşihan'ın muhtelif yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına mama ve yiyecekler bırakıldı. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da mama bırakılan bir noktada köpekleri besledi. Başkan Türkyılmaz, "Belediye olarak ilçemizde bulunan 300 tane sokak hayvanını sürekli besliyoruz. Düzenli olarak beslemeleri yapıyoruz. Daha önce söz verdiğimiz gibi 'Pati Köy Projemiz' devam ediyor. Sokak hayvanlarını seven vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Biz sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde Çevre Müdürlüğü'müzde ki 6 arkadaşımız 5 bölgede sokak hayvanlarını besliyoruz" dedi. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 01:38 Kaynak: İHA
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