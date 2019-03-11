Başkan Türkyılmaz Sosyal Belediyecilikteki Başarı Öyküsünü Anlatacak

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerindeki başarı öyküsünü, Sosyal Demokrasi Vakfı tarafından İzmir'de düzenlenecek olan Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda anlatacak.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Sosyal Demokrasi Vakfı

Açılış konuşmasını SODEV Başkanı Ertan Aksoy'un yapacağı Yerel Yönetimler

Sempozyumu, 15 Mart Cuma günü Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nde gerçekleştirilecek.

Başkan Türkyılmaz, Zeynep Altıok Akatlı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek oturumda Mudanya'da kimsesizlerin kimsesi Zeytin Dalı projesi başta olmak üzere, Uğur Böceği, Topraktan Halka Zeytinyağı, Umut Tohumları projelerini anlatacak.

SÖZ VERMİŞTİM…

Yaşlısından gencine, çocuğundan engellisine Mudanyalıların her ihtiyaç duyduğu anda yanlarında olan projeleriyle yaşama yeni bir pencere açtıklarını kaydeden Başkan Türkyılmaz, "Mudanya'da doğan, büyüyen hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği sözünü vermiştim.

Geldiğimiz süreçte Mudanya'da kimse kimsesiz kalmıyor, hiçbir çocuk yatağa aç girmiyor.

Öncelikli hedefimiz Mudanyalıların her başının sıkıştığında arayabileceği bir abisi, kardeşi, başkanı olmaktı. Başkan olduk ilk icraatımız kapıları kaldırarak belediyeyi halka açmak oldu.

Kentimizi yönetirken tek yürek olduk. Geldiğimiz noktada Mudanyalı hemşerilerim artık şundan emin, onların Hayri başkanı, Hayri ağabeyi var" diye konuştu.

Programda İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik de yer alacak. Terzi Fikri belediyeciliğini oğlu Naci Sönmez'in anlatacağı sempozyumda, Nihat Dirim, İlhan Güre, Nurgül Uçar, Prof. Dr. Yaşar Uysal da sosyal belediyecilikle ilgili başarı öykülerini paylaşacak.