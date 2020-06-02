Başkan Türkyılmaz, vatandaşların taleplerini dinliyor - Son Dakika

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, mesai saati öncesi sabah yürüyüşlerinde vatandaşlarla ilgilenerek, taleplerini alıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkyılmaz, ilçenin belirli bölgelerinde sabahın erken saatlerinde yürüyüşlerine devam ederken bir yandan da vatandaşların taleplerini, sıkıntılarını dinleyip, birim yetkililerine iletiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Hizmetkarı olarak geldiğimiz ilçemizde vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu bildirerek hal ve hatırlarını sormaya devam ediyoruz. Tüm gayretimiz ve çabamız, dertlere derman olabilmek. Her zaman halkımızın yanında olup onlarla kucaklaşmak en önemli görevimiz. Vatandaşı ayağımıza çağırmaktansa her fırsatta ayağına gidiyoruz. Dertlerini dinliyor, taleplerini alıyoruz."