Başkan Turmaz, imam hatip okullarının başarısına dikkat çekti - Son Dakika

Başkan Turmaz, imam hatip okullarının başarısına dikkat çekti

Adıyaman Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ebubekir Turmaz, Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarını değerlendirdi.

Adıyaman Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ebubekir Turmaz, Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarını değerlendirdi.

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İmam Hatip okullarının başarıları geleceğe olan güveni perçinleştirdiğini söyleyen Adıyaman Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Başkan Ebubekir Turmaz, imam hatip orta okullarında okuyan öğrencilerimizin önemli başarılar elde ettiğini söyledi.


Başkan Turmaz, "İmam hatip ortaokulu öğrencilerimizi, ailelerini ve okul yöneticileri ile öğretmenlerimizi tebrik ederiz. Bu başarı geleceğimize olan güvenimizi tekrar perçinlemiştir. Aynı başarının Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) da ortaya konacağına olan inancımız bir kat daha artmıştır.


İmam hatip okulları öğrencilerimizin açık fikirli, gelişim ve değişimi önceleyen, etik kurallar çerçevesinde topluma örnek ve insanlığa yararlı olan, liderlik vasıflarına sahip ve gerektiğinde risk almayı bilen bireyler olmalarını sağlamaktadır.


Eğitim programları ve öğretim sistemlerindeki gelişmeleri takip eden, değişim ihtiyacı ile toplumsal değerlerimiz arasındaki dengeyi de koruyan imam hatip okulları, öğrenmeyi öğreten eğitim yaklaşımları ile her geçen gün başarılarını arttırmakta ve taleplere karşılık vermeye çalışmaktadır.


Özellikle ilimiz genelinde, imam hatip orta okullarımızın öğrencilerinin önemli bir kısmı sınavla öğrenci alan Ortaöğretim kurumlarına girmeye hak kazanmışlardır. 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak olan tercihler çok önemli. Gerek sınavla öğrenci alan Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile TOBB Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ve gerek ise adrese dayalı kayıt sistemiyle öğrenci alacak olan Fen ve Sosyal Bilimler programı uygulayan Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Necati Sayın Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi ve Atatürk Anadolu Kız İmam Hatip Liselerinde pozitif bilimlerin yanı sıra temel dini bilgiler ile ahlak ve maneviyat eğitimleri verilmektedir. Bu okullarımız milli ve manevi değerlere bağlı şuurlu bir nesil yetiştirme idealine hizmet etmektedir.


İmam hatip okulları kardeşliğimizin vazgeçilmez, olmazsa olmaz bir parçasıdır. Bu çerçevede kardeşliğimizi ve değerlerimizi kuşanacak, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyacak önder nesillerin yetişmesine gayret eden herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Turmaz, imam hatip okullarının başarısına dikkat çekti - Son Dakika
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