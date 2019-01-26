Adile Baysal Kültür ve Sanat evinde düzenlenen yemeğe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Mehmetçikler katıldı. Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede 99/1tertip birliğine teslim olmaya hazırlanan asker adaylarına üzerinde "Vatan Size Minnettar" yazan kutularda Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

Başkan Tutal, analar çocuklarını , babalar yiğitlerini güle oynaya askere gönderdiği sürece vatan topraklarının bölünemeyeceğini kaydetti.

Başkanı Mehmet Tutal, "Tarih boyunca sizlerle gurur duyuyoruz. Gurur duymaya da devam edeceğiz.Mehmetçik Muhammed'in askerleri anlamındadır. Peygamber'in askeri olarak Allah bu askerlik süresinde emanetini alırsa şehit olacağımızı , hayatta kalırsak gazi olacağımız düşüncesi ile hareket ettiğimiz için tarihte 3 bin kişinin 100 bin kişiyi mağlup ettiği destan gibi mücadeleleryaşadık" dedi.

Bizim iki kutsal değerimizi vardır diyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal; Biri imanımızın ana kaynağı Kuran-ı Kerim, diğeri ise özgürlüğümüzün ana kaynağı olan bu vatan toprakları üzerinde dalgalanan bayrağımızdır. Size bu iki kutsal emaneti vererek yolcu edeceğiz" dedi.

Dünyanın hiç bir yerinden bizim ülkemiz gibi bir ülke yok askerini şenlikle uğurlayan diyen Başkan Tutal, "Gerekirse bu topraklar için canını vereceksin şehit olacaksın, düğün yapar gibi şenlikle gideceksin. Böyle bir kültüre, geleneklere sahip bir milletin evlatlarıyız. Bu bir vatan nöbeti Anadolu'dainsanlarınmalının, canının, namusunun güvende olabilmesi için vatani görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Yapılan görevin her alanı kutsaldır. Ayağınıza taş değmesin, bu kutsal vatani görevinizi sağ salim yaparak annenizin, babanızın yanınıza dönmenizi Allah sizlere nasip etsin. Biz her zaman Seydişehir Belediyesi olarak yayınızdayız. Hayırlı teskereler diliyorum" dedi.