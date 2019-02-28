Başkan Tutal: "Bağımlılıkla Mücadele Milli Mücadelemizdir"

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçe kütüphane müdürlüğüne bağımlılık ile ilgili bir dizi kitap hediye etti.

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçe kütüphane müdürlüğüne bağımlılık ile ilgili bir dizi kitap hediye etti.



Başkan Tutal, bağımlılığın hemen hemen her yerde süregeldiğini, bu konuda belediye olarak da gerekli çalışmaları yakinen takip ettiğini söyledi. Tutal, "Ne yazık ki küçük yaşta çocuklara kadar ulaşabilen çeşitli bağımlılıklar var. Madde bağımlılığı, alkol ve tütün bağımlılığı, internet, televizyon veya cep telefonu bağımlılığı da azımsanamayacak kadar çoğaldı. İlçemizde çocuklarımızın, gençlerimizin, her yaşta vatandaşımızın ulaşabileceği çok değerli eserler mevcut. Biz de kütüphanemize bağımlılıkla ilgili bir dizi kitap bağışladık. Bağımlılığın nasıl bir illet olduğunu çocuklarımız, gençlerimiz okusun, bilgilensin. Çocuklarımız, gençlerimiz bizlerin göz bebeği. Temiz bir hayatı herkes hak ediyor. Bağımlılık ile ilgili kaymakamlığımız ve diğer kurumlarımız ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. İnsana yapılan yatırım en yüce yatırımdır. Turgut Cansever'in dediği gibi "Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz; ihmal ettiğimiz nesil, imar ettiğimiz şehri tahrip eder." O yüzden biz bir şehrin inşa ve ihyasının gençlikten ve çocuklarımızdan geçtiğini unutmamalıyız" dedi.



Belediye Başkanı Tutal, bağımlılığın milli bir mücadele olduğunu dile getirerek, gözümüzden sakındığımız evlatlarımızı bağımlılığa sürüklemek isteyen insan müsveddesi şahısların tespit edildiğinde en kısa sürede emniyete bildirilmesini ailelerden ve gençlerden rica etti. - KONYA

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