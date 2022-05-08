Başkan Tutal'dan "Anneler Günü" ziyaretleri - Son Dakika

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit anneleri Dudu Top, Gülseren Babuçcu ile hayatını 3 engelli çocuğuna adayan Zeynep Koç'u evlerinde ziyaret etti.

Başkan Tutal ile eşi Melek Tutal, ilk olarak 3 çocuğu doğuştan Rett Sendromu olan Zeynep Koç'u evinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Koç, hayatını çocuklarına adadığını belirterek, "Onlarsız bir hayatı düşünmüyorum. Onlar benim her şeyim. Ama 'Bana bir şey olursa çocuklarıma ne olur' korkusu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Tutal da anne Koç'a "Allah sizden razı olsun. 3 evladınıza da gözünüz gibi bakıyorsunuz ve onlar için mücadele ediyorsunuz. Anneliğin tüm şefkatini ve merhametini sizde görüyorum. Allah yardımcınız olsun." dedi.

Ardından Dudu Top ve Gülseren Babuçcu'yu ziyaret eden Tutal, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutlayarak ellerini öptü.

Tutal burada da şöyle konuştu:

"Vatanı, bayrağı ve milleti için hiç düşünmeden canını veren şehitlerimizi minnet, rahmet ve şükranla yad ediyorum. Cenab-ı Allah ailelerine sabırlar ihsan eylesin. Sizlerin yanında olduğumuzu bilmenizi isterim. Evlatlarınız bu vatan için toprağa düşmüş. Bundan sonra onlar artık vatanın evlatları, bizlerin evlatlarıdır. Bu evlatlarımız vatanın birliği, beraberliği, dirliği ve düzeni için şahadet şerbetini içmişlerdir. İnşallah sizler de, bizler de onların şefaatine nail oluruz."