Başkan Tutal'dan Belediye Başkanı Bayındır'a "geçmiş olsun" ziyareti - Son Dakika

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Tutal, bir süre önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra evde gördüğü tedavinin ardından yeniden sağlığına kavuşarak görevinin başına dönen Bayındır'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayındır ise Tutal'a teşekkür etti.

Bayındır, tedavi sürecinde gerek telefonla arayarak, gerekse sosyal medya ve çeşitli platformlardan geçmiş olsun dileklerini ileten ve dualarıyla kendisine destek veren herkese, ayrıca tedavisini yürüterek sağlığına yeniden kavuşmasını sağlayan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ettiğini dile getirdi.