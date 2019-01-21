Başkan Tutal'dan Esnaf Ziyareti
1 saat önce
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Ak Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ile birlikte taksi durağını ziyaret ederek istişarelerde bulundu.
Başkan Tutal, esnaf ziyaretlerine aralıksız devam ederek , istek ve taleplerini dinliyor.
Muallimhane Camii yanında bulunan Konaktaksi durağında taksici esnafıyla buluşan Başkan Tutal,amaçlarının Seydişehir'e hizmet olduğunu bu yönde çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.
Seydişehirli hemşehrileri ile her fırsatta istişarede bulunduklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal " Esnafımızın ve vatandaşlarımızın talepleri, fikirleri bizim için önemli . Biz hemşehrilerime hizmet için buradayız. Belediyecilik sadece alt yapı , su , kanalizasyon , park ve yeşil alanla olmuyor. Her konuda hizmet ederek gönüllere girebilmek. Her zaman halkımızla iç içe hizmet için çalışıyoruz.Seydişehir'de gerçekleştirdiğimiz güzel ve kalıcı hizmetler bizi mutlu ediyor."dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:04 Kaynak: Bültenler
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