Son Dakika Haberleri: Başkan Tutal'dan Miraç Kandili Mesajı

Başkan Tutal'dan Miraç Kandili Mesajı

1 saat önce

Tutal, Miraç Kandili'nin İslam âleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını diledi.

Başkan Tutal'dan Miraç Kandili Mesajı, System.String[]

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Miraç Kandili'ne kavuşmanın sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Tutal "Birlik, beraberlik, barış ve huzurun önemli olduğu, kardeşliğe ihtiyacımız olan bu günlerde kandillerin önemini daha da iyi anlıyoruz. Çünkü günümüzde yaşanan düşmanlıklar, kin ve nefret duyguları bazen insani duyguların önüne geçmekte, bizleri kötü davranışlara yöneltmektedir. Bizler bu mübarek günler vesilesiyle dostluklara daha da önem vermeli, yüreğimizi nefret ve düşmanlık gibi duygulardan temizlemeli, kırgınlıklardan kaçınmalı, yapılan hatalarımızı telafi etme yoluna gitmeliyiz. Ayrıca bu mübarek kandillerin, el ele verip tüm dünyada barışı tesis etmemiz için bize sunulmuş birer fırsat olduğunu unutmamalıyız" dedi.

Dostluk, sevgi ve şefkat duygularının yağmur gibi tüm insanlığın üzerine yağdığı bu mübarek gecede ilahi rahmetten faydalananlardan olma temennisini dile getiren Başkan Tutal "Miraç, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkudur. Miracın, her türlü kötülükten arınma, insanlığın faydasına değerler üretme, özveri, paylaşım, ilahi emirlere teslimiyet ve yüce mertebelere ulaşma vardır. Bu önemli günlerde ailemizle, yakınlarımızla olan bağlarımızı gözden geçirmeli, doğruluğun, dürüstlüğün, paylaşımın, hakka ve hukuka riayet etmenin önemini unutmayalım. Bu kutlu gecede yaptığımız duaların; memleketimizin, ülkemizin ve tüm İslamleminin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, huzuruna ve bereketine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:17 Kaynak: Bültenler

Seydişehir, Huzur, Miraç Kandili, Güncel
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