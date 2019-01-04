Son Dakika Haberleri: Başkan Tutal'dan Vergi Dairesi Müdürüne Ziyaret

Başkan Tutal'dan Vergi Dairesi Müdürüne Ziyaret

13 dakika önce

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal , Vergi Dairesi Müdürü Bahri Ceylan'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Tutal'dan Vergi Dairesi Müdürüne Ziyaret, System.String[]

Başkan Tutal'ın Vergi Dairesi Müdürü Bahri Ceylan'ı ziyaretineAK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay'da eşlik etti.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ile birlikte vergi dairesinde çalışan personel ve vatandaşlarla bir süre sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vergi Dairesi Müdürü Bahri Ceylan ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Başkan Tutal; vergi daireleriülke ekonomisi için önemli bir kurumdur. Ülke ekonomisinin gelişmesinde ve büyük yatırımların yapılmasında verginin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Her mükellefin vergi borcunu ödemesi gerekiyor.Vergi ödeyenhemşehrilerimizin ve vatandaşlık bilincinin Seydişehir'de oldukça üst seviyede olması bizleri memnun ediyor''dedi

Başkan Tutal ve Atalay'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vergi Dairesi Müdürü Bahri Ceylan,vergi bilincini geliştirmek için hedef kitle özellikle mükelleflere bu konuda çok büyük sorumluluk düştüğünü kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:05 Kaynak: Bültenler

Mehmet Tutal, Seydişehir, Güncel
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