Son Dakika Haberleri: Başkan Tutal iftar sofrasında öğrencileri evinde konuk etti

Başkan Tutal iftar sofrasında öğrencileri evinde konuk etti

6 saat önce

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir'de eğitim gören üniversite öğrencileri ile kendi evinde iftar açtı.

Başkan Tutal iftar sofrasında öğrencileri evinde konuk etti, System.String[]
Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir'de eğitim gören üniversite öğrencileri ile kendi evinde iftar açtı.

Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan bir grup üniversite öğrencisi ile birlikte evinde iftar açan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ramazan akşamlarında öğrenciler için ev ortamında iftar açmanın ayrı bir önem taşıdığını kaydetti. Başkan Tutal, kendi öğrencilik yıllarını ve öğrenci evlerinde yaşadıkları anıları öğrencilerle paylaşarak, iftar sofralarının önemine değindi. Öğrencilerin sorunları ve taleplerini dinleyen Başkan Tutal, sorunların çözümü noktasında gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti. Belediye çalışmaları hakkında da bir süre öğrencilerle sohbet eden Başkan Tutal, "Gönül belediyeciliği yapıyoruz. Hem hizmet ediyor, hem de hemşehrilerimizle diyalog anlamında sürekli görüşüyoruz. AK Parti hükumetinin 17 yıldır bu ülkeye yaptığı hizmetler göz ardı edilemez" dedi.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik anlamına geldiğini dile getiren Başkan Tutal, "Bu akşam siz öğrenci kardeşlerimizle birlikte iftarımızı açarak, güzel bir dostluğu, bereketi, sevgiyi birlikte paylaşıyoruz. Sizler ailelerinizden uzakta burada eğitimlerinizi sürdürürken iftar sofralarında bir araya gelmek bizleri gerçekten mutlu ediyor. Öğrencilerimize, aile şefkatimizi göstermeye çalıştık" şeklinde konuştu. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:26 Kaynak: İHA
Konya, Mehmet Tutal, Seydişehir, Güncel
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