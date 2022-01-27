Başkan Tutal kar mesaisindeki belediye çalışanlarına teşekkür etti - Son Dakika

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, kar temizleme çalışmaları sırasında mesai kavramı gözetmeden özveriyle çalışan belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü binasında belediye personeli ile bir araya gelen Başkan Tutal, "Kar yağışının ilçemizde etkili olduğu andan itibaren gece gündüz demeden özveriyle, gayretle ve azimle vatandaşlarımız için mücadele eden tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

İlçede kar temizleme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Tutal, "Kar yağışının ilçemizde etkisini gösterdiği andan itibaren ilçe merkezimizde çalışmalarına yoğunluk veren ekiplerimiz 4. tur kar öbeklerini kamyonlarla ilçe merkezinde bulunan dere yataklarına taşıyorlar. Bu çalışmalarımızı akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun az olduğu zaman diliminde gerçekleştiriyoruz. Gündüz ilçemizin dört bir yanında yol açma çalışmasını yürüten ekiplerimiz, akşam saatlerinde de kar temizleme çalışmaları yürüterek gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Bu gayret ve özveri, her türlü takdiri hak etmektedir." diye konuştu.

Başkan Tutal ayrıca, kar temizleme çalışmalarının başta vatandaşların ilçede sık kullandığı alanlar olmak üzere tüm bölgelerde kesintisiz devam ettirileceğini de sözlerine ekledi.