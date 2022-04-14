Başkan Tutal kitapseverleri ödüllendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Tutal kitapseverleri ödüllendirdi

14.04.2022 10:56
Başkan Tutal kitapseverleri ödüllendirdi

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Bilgehane'de öğretim gören ve bir yıl içinde 50'nin üzerinde kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Bilgehane'de öğretim gören ve bir yıl içinde 50'nin üzerinde kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir Belediyesi işbirliğiyle Seydişehir'e kazandırılan Bilgehane Kurs Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerden çok kitap okuyanlara, Belediye Başkanı Mehmet Tutal hediye verdi.

Başkan Tutal, kitap okumanın hem sağlık açısından hem de doğru bilgiye ulaşma açısından çok büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Kitap okumak bizlerin en güzel kazanımlarıdır.Sizlerin daha çok kitap okuma alışkanlığı kazanması, daha çok kitap okumanız için okuma salonları ve yeni kitap okuna alanları oluşturuyoruz. Sizlerin kitap okuma alışkanlığı kazanması da bizlerin en büyük sevinç kaynağıdır. 1 senede 50 kitap okuyarak büyük bir başarıya imza attınız. Hepinizi gözlerinizden öpüyor, kitap okuma alışkanlığınızın daim olmasını diliyorum. Yeni kitapların ufkunda hep birlikte buluşmayı temenni ediyorum, gönülleriniz ve bahtlarınızın açık olmasını diliyor, Bilgehane'mizde görev yapan tüm öğretmenlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Seydişehir ilçe protokolü iftarda buluştu Seydişehir ilçe protokolü iftarda buluştu Antalya'ya nisan ayında kar yağdı! Kalınlığı 15 santimetreyi buldu Antalya'ya nisan ayında kar yağdı! Kalınlığı 15 santimetreyi buldu

Mehmet Tutal, Seydişehir, Konya, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Tutal kitapseverleri ödüllendirdi - Son Dakika


Son Dakika
10:59 Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15
10:51 Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı başladı! 25 maçta 26 gol atan Michael Olunga ile temas kuruldu
10:49 Husumetlisi bir anda bıçakla saldırdı, kendini elindeki tahta paletle savundu
10:39 Evinde uyuşturucu bulunan şüphelinin yaptığı savunma pes dedirtti: Kullanmıyorum, ucuz diye toplu aldım
10:38 Yokuştan çıkamadığını gördü, kağıtçı çocuğu arabasının bagajında taşıdı
10:25 AK Parti döneminden kalan borçlar için İBB ve ABB'ye haciz gelebilir
10:21 Naci Görür İstanbul depremi için ''Zaman tükeniyor'' dedi! Sonraki depremler için Malatya ve K.Maraş'ın 3 ilçesine dikkat çekti!
10:17 ABD askeri istihbaratçıları, Putin konusunda Beyaz Saray'dan farklı düşünüyor: İstese Ukrayna'yı dümdüz ederdi ama bunu yapmıyor!
10:15 Kendisini "Mesih" ilan eden Hasan Mezarcı'dan tepki toplayan "oruç" yorumu: İptal ettim, su içebilirsiniz, orucu bozmayacak
10:14 Eski Real Madrid'li futbolcu Freddy Rincon yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 11:08:41. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Tutal kitapseverleri ödüllendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement