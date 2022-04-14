Başkan Tutal kitapseverleri ödüllendirdi - Son Dakika

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Bilgehane'de öğretim gören ve bir yıl içinde 50'nin üzerinde kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir Belediyesi işbirliğiyle Seydişehir'e kazandırılan Bilgehane Kurs Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerden çok kitap okuyanlara, Belediye Başkanı Mehmet Tutal hediye verdi.

Başkan Tutal, kitap okumanın hem sağlık açısından hem de doğru bilgiye ulaşma açısından çok büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Kitap okumak bizlerin en güzel kazanımlarıdır.Sizlerin daha çok kitap okuma alışkanlığı kazanması, daha çok kitap okumanız için okuma salonları ve yeni kitap okuna alanları oluşturuyoruz. Sizlerin kitap okuma alışkanlığı kazanması da bizlerin en büyük sevinç kaynağıdır. 1 senede 50 kitap okuyarak büyük bir başarıya imza attınız. Hepinizi gözlerinizden öpüyor, kitap okuma alışkanlığınızın daim olmasını diliyorum. Yeni kitapların ufkunda hep birlikte buluşmayı temenni ediyorum, gönülleriniz ve bahtlarınızın açık olmasını diliyor, Bilgehane'mizde görev yapan tüm öğretmenlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.