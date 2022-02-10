Başkan Tutal mahalle temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ile AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, 55 mahallenin AK Parti temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Buluşmada, Başkan Tutal ve Başkan Atalay, 8 yılda Seydişehir'in önemli kazanım ve yatırımlar elde ettiğini, Seydişehir'in tarihinde görülmemiş hizmetlerin bu dönemde hayata geçirildiğini ifade etti.

İstişarenin önemine değinen AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay da, "Bizim şiarımızda hasbihal etmenin ayrı bir yeri vardır. Dönem dönem dava arkadaşlarımızla düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz danışma meclislerimiz haricinde bir araya gelerek hasbihal etmeye gayret ediyoruz. Bugün mahalle 55 mahallemizin temsilcileriyle bir araya gelerek istek, talep ve önerilerini dinliyoruz. Bu hususta bugün gerçekleştirdiğimiz istişare toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum". dedi.

Seydişehir'in 3. Kalkınma hamlesini hayata geçirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Seydişehir'imize kazandırdığımız tüm yatırımlarımız karşılığını bularak ilçemizdeki önemli eksiklikleri gidermiş oldu. Tarihi Arasta Çarşısı'nın sağlıklaştırılması, Bankalar Caddemizin modernizasyonu, Seyyid Harun Bölgemizde gerçekleştirdiğimiz kapsamlı dönüşüm çalışması, Muhabbethane Emekliler Lokali, Bahaddin Paslı Kültür ve Sanat Evi, yaşlı bakım ve hasta refakatçi misafirhanesi, çevre yolu butik dükkanlar projesi, prestij caddeler gibi daha nice saymakla bitiremeyeceğimiz yatırımlarla şehrimiz büyük bir prestij kazandı. Ancak bu yatırımlarımızın en önemlisi olan termal tesislerimiz ile birlikte Seydişehir'imizin 3. Kalkınma ateşini hep birlikte yaktık." diye konuştu.

Konuşmaların akabinde Başkan Tutal ve Başkan Atalay, mahalle temsilcilerinin sorularını yanıtlayıp istek, ve önerilerini dinledi.