Son Dakika Haberleri: Başkan Tutal 'Meşveret Günleri'nde hemşehrilerini dinleyecek
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Başkan Tutal 'Meşveret Günleri'nde hemşehrilerini dinleyecek

1 saat önce

Konya Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Meşveret Günlerinde vatandaşları sorunlarını dinleyecek.

Başkan Tutal 'Meşveret Günleri'nde hemşehrilerini dinleyecek, System.String[]
Konya Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Meşveret Günlerinde vatandaşları sorunlarını dinleyecek.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal her hafta perşembe günü düzenleyeceği Meşveret Günleri ile vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinleyip çözüm kararlarının yerinde alınmasına yönelik buluşmalarda kaliteli hizmeti hedefliyor. Vatandaşların sorunlarını bire bir dinleyip çözümler üretmek için onlarla sık sık bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Tutal, "Bir önceki görev dönemimizde vatandaşlarımızın bulunduğu mahalleye giderek hasbihal toplantılarımızla vatandaşlarımızın talep ve isteklerini yerinde almıştık. Bu dönemimizde ise vatandaşlarımızı biz misafir ederek Meşveret Günlerinde kendilerini dinleyeceğim. Fikir, görüş ve önerilerini alarak, talep ve isteklerini yerine getireceğiz. Her şeyin en iyisine layık olan vatandaşlarımız için gece gündüz çalışacağız. Tüm vatandaşlarımızı başlatacağımız Meşveret Günlerine bekliyorum. Tüm hemşehrilerime kapılarımız sonuna kadar açık" dedi.

Şeffaf yönetim anlayışı ile çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Tutal, "Gerek biz, gerek sizler birlikte söz sahibi olarak yönetişim modelini hayata geçireceğiz. Katılımcı, insan odaklı, çevreyi koruyan, geliştiren, doğal yaşamı koruma ve geliştirme, çalışanların emeğine saygıyı göz önünde bulunduran gücünü halktan alan, hesap veren, gönül belediyeciliği ile gönüllerinizi kazanarak, gerekli hizmeti sizlere sunacağız. Ortak akıl ve ortak kararlar alarak toplumun her kesimine genç, yaşlı, kadın erkek, engelli bütün bireylerimizle Seydişehir'i birlikte yöneteceğiz. Çünkü bizim şiarımız halka hizmet, Hakka hizmettir. İnsanı yaşatırsak devletimizi yaşatırız" şeklinde konuştu. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:29 Kaynak: İHA
Seydişehir, Konya, Mehmet Tutal, Güncel
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