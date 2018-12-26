Başkan Tutal, Millet Parkı'na Ağaç Dikti

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, tamamlama çalışmaları devam eden Millet Parkı'na ağaç dikti.

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, tamamlama çalışmaları devam eden Millet Parkı'na ağaç dikti.



Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, çalışmaları devam eden Millet Parkı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Tutal, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları devam eden bölgede ağaç dikti. Başkan Tutal'ın girişimleri sonucu İlçe Tarım Binası ve Halk Eğitim Merkezi Binalarının belediyeye verilmesinin ardından Millet Parkı çalışmaları kısa bir süre önce başlanmıştı.



Millet Parkının kısa sürede Seydişehirli hemşehrilerin hizmetine sunulacağını kaydeden Başkan Tutal, "Yaptığımız girişimler sonucu Seydişehir'e yeni bir park kazandırıyoruz. 3 bin 200 metre kare alan üzerinde yaptığımız park çalışmalarımız tamamlanınca ilçemizin çehresi bir kat daha değişecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan aldığımız 1 milyon lira ödenek ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. İçerisinde süs havuzlarımız, kamelyalar, oturma gurupları ve çocuk oyun guruplarının bulunacağı parkımız halka açık park olarak hizmet verecek. Yeşil alan ve peyzaj çalışmaları Seydişehir Belediyemiz tarafından yapılan parkımızda vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte rahat ve huzurlu bir ortamda vakit geçirecekler. Yaptığımız belediyecilik hizmetlerimizde yeşile ve doğaya önem veriyoruz. Hemşehrilerimizin rahat ve huzuru bizleri de mutlu ediyor" dedi. - KONYA

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