Son Dakika Haberleri: Başkan Tutal, Millet Parkında Ağaç Dikti

Başkan Tutal, Millet Parkında Ağaç Dikti

1 saat önce

Seydişehir Belediyesi tarafından 3 bin 200 metre kare alan üzerinde çalışmalarına başlanılan Millet Parkı çalışmalarında sona gelindi.

Başkan Tutal, Millet Parkında Ağaç Dikti, System.String[]

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Millet Parkı çalışmalarında incelemelerde bulunarak, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları devam eden bölgede ağaç dikti.

Başkan Tutal'ın girişimleri sonucu İlçe Tarım Binası ve Halk Eğitim Merkezi Binalarının Belediye 'ye verilmesinin ardından Millet Parkı çalışmaları kısa bir süre önce başlanmıştı.

Millet Parkının kısa sürede Seydişehirli hemşehrilerin hizmetine sunulacağını kaydeden Başkan Tutal; yaptığımız girişimler sonucu Seydişehir'e yeni bir park kazandırıyoruz. 3 Bin 200 metre kare alan üzerinde yaptığımız park çalışmalarımız tamamlanınca ilçemizin çehresi bir kat daha değişecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan aldığımız 1 milyon lira ödenek ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. İçerisinde süs havuzlarımız, kamelyalar, oturma gurupları ve çocuk oyun guruplarının bulunacağı parkımız halka açık park olarak hizmet verecek. Yeşil alan ve peyzaj çalışmaları Seydişehir Belediyemiz tarafından yapılan parkımızda vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte rahat ve huzurlu bir ortamda vakit geçirecekler. Yaptığımız belediyecilik hizmetlerimizde yeşile ve doğaya önem veriyoruz. Hemşehrilerimizin rahat ve huzuru bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Başkan Tutal, peyzaj ve çevre düzenlemesi devam eden Millet Parkında yapılan çalışmalara destek vererek ağaçları kendi dikti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:00 Kaynak: Bültenler

Mehmet Tutal, Seydişehir, Güncel
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