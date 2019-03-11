Son Dakika Haberleri: Başkan Tutal, Öğrencilerin Davetine Kayıtsız Kalmadı

Başkan Tutal, Öğrencilerin Davetine Kayıtsız Kalmadı

38 dakika önce

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, kendini sosyal medyadan çaya davet eden öğrencilerin isteğine kayıtsız kalmadı.

Başkan Tutal, Öğrencilerin Davetine Kayıtsız Kalmadı, System.String[]

Facebook üzerinden 'Başkanım biliyoruz çok yoğunsunuz ama sizi öğrenci evimize çaya bekliyoruz' diyerek Başkan Tutal'ı evlerine davet eden üniversite öğrencilerinin isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Tutal 'Geliyorum gençler çayı hazırlayın, tatlılar benden' şeklinde cevap vererek üniversite öğrencilerinin evine Ak Parti Seydişehir Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Polat ile birlikte misafir oldu.

Üniversite öğrencileriyle sohbet eden Başkan Tutal 'Bugünün gençleri yarının Türkiye'sini inşa edecektir anlayışıyla 5 yıldır gençlerimize yönelik birçok çalışma gerçekleştirdik. Yeni dönemle birlikte yine 'bu şehri birlikte yönetiyoruz' anlayışıyla da nice çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz' diyerek öğrencilerin isteklerini dinledi, sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:02 Kaynak: Bültenler

AK Parti, Facebook, Seydişehir, Güncel
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