Başkan Tutal, Öğrencilerin Davetine Kayıtsız Kalmadı

Facebook üzerinden 'Başkanım biliyoruz çok yoğunsunuz ama sizi öğrenci evimize çaya bekliyoruz' diyerek Başkan Tutal'ı evlerine davet eden üniversite öğrencilerinin isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Tutal 'Geliyorum gençler çayı hazırlayın, tatlılar benden' şeklinde cevap vererek üniversite öğrencilerinin evine Ak Parti Seydişehir Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Polat ile birlikte misafir oldu.

Üniversite öğrencileriyle sohbet eden Başkan Tutal 'Bugünün gençleri yarının Türkiye'sini inşa edecektir anlayışıyla 5 yıldır gençlerimize yönelik birçok çalışma gerçekleştirdik. Yeni dönemle birlikte yine 'bu şehri birlikte yönetiyoruz' anlayışıyla da nice çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz' diyerek öğrencilerin isteklerini dinledi, sohbet etti.