Başkan Tutal: "Osb'ye Kurulan Yeni Tesisler Ekonomiye Katkı Sağlayacak"

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulan yeni tesislerin, vatandaşları istihdam ederek ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti.

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulan yeni tesislerin, vatandaşları istihdam ederek ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti.



OSB'lerin sadece gelişmekte olan ülkeler için değil aynı zamanda gelişmiş ekonomiler açısından da çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Tutal, bu bölgelerin belirli düzen içerisinde aynı sektör işletmelerinin bir araya geldiği gibi farklı sektörden işletmelerin de bir araya geldiği yerler olduğunu söyledi.



Güçlü bir sanayinin güçlü bir şehir ve güçlü bir ülke demek olduğunu kaydeden Başkan Mehmet Tutal, "OSB'ler de daha düzenli bir ekonomik yapının, sanayileşme ve üretim sürecinin oluşturulması açısından oldukça uygun olan bölgelerdir. Organize Sanayi Bölgemizde kurulan yeni tesislerimiz, halkımızı istihdam ederek yeni iş kolları oluşturacak ve tamamlayıcı mesleki eğitimlerin daha düzenli bir biçimde yapılmasına imkan sağlayacaktır. MÜSİAD, Ticaret Odası ve KONSİAD öncülüğünde yatırımcı firmalar ile yaptığımız görüşmeler meyvelerini vermeye başladı. Kısa süre içinde OSB'ye doğalgaz hizmetini sağlayarak büyük ölçekte kalkınma ve istihdamın önünün açılmasına öncülük edeceğiz. Bölgesel kalkınma olarak hayata geçirilen OSB, gelir sağlaması ile birlikte bölgedeki genç ve dinamik nüfusa meslek kazandıracak olması açısından önemlidir. Aynı zamanda bölgeye büyük ölçekteki firmaları ve yatırımları kazandırmaya devam edeceğiz. Bölgesel kalkınmak için Belediyemiz olarak öncülük ve danışmanlık yapacağız" ifadelerini kullandı. - KONYA

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