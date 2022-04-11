Başkan Tutal sahurda teneke çalan gençlere davul aldı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde lise öğrencileri mahalle halkını sahura teneke ve bidon çalarak kaldırıyor.

Seydişehir'e bağlı Çatmakaya Mahallesi'nde, Suğla Mesleki Tarım Lisesi'nde eğitim gören Batuhan Doğan, Bayram Ar, Umut Akça bayram harçlıklarını çıkarabilmek için mahalle sakinleri sahura kaldırıyor.

Ancak davulları olmadığı için teneke çalan gençler, tenekelerle sesin az çıktığını belirterek Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a mesaj atıp kendilerine bir davul almasını istedi.

Mesajı okuyan Başkan Tutal, hemen bir davul aldırarak gençlerin isteğini yerine getirdi.

Davulunu alan Batuhan Doğan, Başkan Tutal'a bir süre davul çalarak kendisine teşekkür etti.

Ramazan ayının geleneklerini devam ettirmek istediklerini kaydeden Doğan, "Mahalle halkımızı davullarla sahura kaldırmak eskiden beri devam eden köyümüzün bir adetidir. Öğrenci olduğumuz için bir yandan kendi harçlığımızı çıkarmaya, diğer yandan da bu geleneğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Başkanımızın gençlere olan desteği ve sevgisini her zaman biliyorduk ve biz de Başkanımıza sms göndererek istekte bulunduk. Başkanımız, attığımız mesajımıza anında cevap verip bizleri aradı. Teneke ve bidonlarla mahalle halkını sahura kaldırdığımız için bizleri tebrik etti ve davul hediye edeceğini söyledi. Başkanımız o gün davulumuzu teslim etti ve bizleri çok mutlu etti. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.