Başkan Tutal, Seydişehir'e 2. Pazar İçin Tarih Verdi
1 saat önce
Aktaş, Karakavak, Ulukapı ve Kızılcalar Mahallelerinin taleplerini değerlendiren Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ikinci bir semt pazarı için talimat verdi.
Daha önceden bahsi geçen mahalleler için 90'lı yıllarda pazar kurulduğunu fakat rağbetin olmamasından dolayı kapatılmak zorunda kalındığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, hızlı büyüyen ve gelişen bir şehir haline gelen ilçemizde artık yeni bir pazarın da ihtiyaç olduğunu, talepler doğrultusunda anlaşıldığını söyledi.
"Aktaş, Karakavak, Ulukapı ve Kızılcalar mahalle sakinleri ve muhtarlarımız tarafından talepler geldi. Dört mahallemizin yaklaşık 13 bin nüfusu var. Mahalle muhtarlığımız ihtiyaç olduğuna dair imza toplamışlar Böyle bir ihtiyacın olduğunu istişare ederek değerlendirdik. İnşallah Mart Ayı içerisinde ortak bir nokta olarak Kızılcalar Mahallesi Canlı Hayvan Pazarı civarına bir pazar oluşturacağız. İkinci bir pazar için pazar esnafımız ile de istişare ettik. Memnuniyetle karşılayan esnaf kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Semt pazarının şehrimize ve bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:05 Kaynak: Bültenler
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