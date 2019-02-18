Son Dakika Haberleri: Başkan Tutal, Seydişehir'e 2. Pazar İçin Tarih Verdi

Başkan Tutal, Seydişehir'e 2. Pazar İçin Tarih Verdi

1 saat önce

Aktaş, Karakavak, Ulukapı ve Kızılcalar Mahallelerinin taleplerini değerlendiren Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ikinci bir semt pazarı için talimat verdi.

Başkan Tutal, Seydişehir'e 2. Pazar İçin Tarih Verdi, System.String[]

Daha önceden bahsi geçen mahalleler için 90'lı yıllarda pazar kurulduğunu fakat rağbetin olmamasından dolayı kapatılmak zorunda kalındığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, hızlı büyüyen ve gelişen bir şehir haline gelen ilçemizde artık yeni bir pazarın da ihtiyaç olduğunu, talepler doğrultusunda anlaşıldığını söyledi.

"Aktaş, Karakavak, Ulukapı ve Kızılcalar mahalle sakinleri ve muhtarlarımız tarafından talepler geldi. Dört mahallemizin yaklaşık 13 bin nüfusu var. Mahalle muhtarlığımız ihtiyaç olduğuna dair imza toplamışlar Böyle bir ihtiyacın olduğunu istişare ederek değerlendirdik. İnşallah Mart Ayı içerisinde ortak bir nokta olarak Kızılcalar Mahallesi Canlı Hayvan Pazarı civarına bir pazar oluşturacağız. İkinci bir pazar için pazar esnafımız ile de istişare ettik. Memnuniyetle karşılayan esnaf kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Semt pazarının şehrimize ve bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:05 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu ile Pazar Esnafı Arasında Dikkat Çeken Sohbet Son Dakika! Bir Ay Önce Göreve Getirilen CHP Gaziantep İl Yönetimi İstifa Etti

Hackerların Yeni Gözdesi İnternet Bağlantılı Buzdolapları Oldu Rusya, S-400 Füzelerinin Yıl Sonuna Kadar Türkiye'ye Teslim Edileceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 17:39:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Tutal, Seydişehir'e 2. Pazar İçin Tarih Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]