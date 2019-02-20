Son Dakika Haberleri: Başkan Tutal, Seydişehir'e Nefes Aldıracak Projesini Anlattı

Başkan Tutal, Seydişehir'e Nefes Aldıracak Projesini Anlattı

1 saat önce

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir'i tarihi ve turizm açısından geliştirecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Başkan Tutal, Seydişehir'e Nefes Aldıracak Projesini Anlattı, System.String[]

Azimle çalışıp, birçok projeye başarıyla imza attıklarını kaydeden Başkan Tutal, "Halkın gönlüne girmek eser üretmekle olur, biz de Kuğulu Projesi gibi daha birçok projelerimiz ile önemli eserler ürettik ve çok şükür hemşehrilerimizin gönlüne girdik. Kuğulu Projesi, ekopazar ile adından ulusal çapta söz ettirecek önemli projelerimizdendir. Kuğulu Vadisi Projesinde taşınması gereken marangozlar ile ilgili istişarelerde bulunuyoruz, gerekli görülürse kooperatif noktasında değerlendirmeler yapılacak, şeffaf belediyecilik adına esnaflarımız ile istişare ve meşveret yapılıp esnaflarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz." dedi.

Kuğulu Vadisi Projesi hakkında detaylı bilgi aktararan Başkan Tutal, ''Seydişehir ilçesi Konya-Antalya karayolu güzergahında yer alan 1.7 milyon metrekarelik alana yapılmıştır. Alanda bulunan; 1. Gölet 100 Bin m² olup 2. Gölet ise 500 Bin m² ve toplamda 600 Bin m² gölet alanı, 54.000 metrekarelik Ekopazar, 16.000 metrekare ziyaretçilere açılacak olan sera, 37.000 metrekarelik alanda spor tesisleri, macera parkı, lunapark, seyir terası, kır kahveleri, paintball alanı, kamp ve karavan turizminin yapılacağı alanlar, 25.000 metrekare midilli çiftliği, göl çevresinde kafe ve restorantlar, yürüyüş ve bisiklet yolları, 2.000 m² alanda su sporları ve orman köşkü yer alacak.

Orman bölge Müdürlüğü'nden tahsis edilen C tipi mesire alanından çevrilen 484.5 Hektar'lık alan da ''Kuğulu Tabiat Parkı'' olarak kabul edilmiştir. Projeyi KOP, DSİ, ve Orman Genel Müdürlüğü ile ortak çalışarak yürütüyoruz. Bu çalışmamızın tamamlanmasıyla birlikte ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak olup turizm ve ticaret alanında da büyüyerek katkı sağlayarak ilçemize birçok alanda güzellik katacaktır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:33 Kaynak: Bültenler

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