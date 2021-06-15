Başkan Tutal, "Vefatının 700. Yılında Seyyid Harun Veli ve Makalat-I Seyyid Harun Veli" Adlı Kaynak Eseri Vali Özkan'a Takdim Etti - Son Dakika

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Belediyesi tarafından yayımlanan "Vefatının 700. yılında Seyyid Harun Veli ve Makalat-ı Seyyid Harun Veli" adlı kaynak eseri Vali Vahdettin Özkan'a takdim ederek, eser ile ilgili bilgiler verdi.

Özellikle Seydişehir İlçemizdeki Kamu hizmet ve yatırımları değerlendirilerek tedbirler etkinleştirildi.