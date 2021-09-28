BAŞKAN TUTAŞI: YOL VE KALDIRIM MEDENİYETİN AYNASIDIR - Son Dakika

MARDİN Merkez Artuklu İlçe Belediyesi kırsal mahallelerde asfalt ve parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, yol ve kaldırımın medeniyetin aynası olduğunu belirterek, 'Eğer bir memlekette yol ve kaldırım var ise oraya medeniyet ulaşmış demektir' dedi.

Artuklu Belediyesi kent merkezi ile kırsal mahallerde asfalt ve parke taşı döşeme çalışmasını sürdürüyor. Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, kent merkezi ile kırsal mahallelerde 150 bin metrekare parke taşı döşediklerini söyledi. Hedeflerinin yılsonuna kadar 250 bin metrekare parke taşı döşemek olduğunu kaydeden Tutaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Gerek sıcak asfalt, gerek sathi kaplamada da 20 kilometrelik bir hedefimiz var. Sezon sonuna kadar onu da tamamlayacağız. Tek gayemiz belediye hizmetleri çerçevesinde insanlarımızın rahat ve konforlu bir hayat sunmaktır. Bunun için de yapılması gerekenleri yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu bizim asli görevimiz, bu vatandaşa bir lütuf değil. Yapılması gerekenler maalesef bugüne kadar yapılmamış. Biz bunun bilincindeyiz, inşallah gecikmiş bu hizmetleri tamamlarız ve hizmet konusunda vatandaşlarımıza mahcup olmayız. Yol ve kaldırım medeniyet demektir. Bir ilde kaldırım ve yol var ise medeniyet gitmiş demektir. Yıllardır siyasetteki en büyük hedefim yol, kaldırım ve gençlere hizmet alanı yaratmak. Şimdiye kadar yaklaşık 50 kilometre sathi kaplama yol yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz."