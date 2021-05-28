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Başkan Tütüncü: " 1 milyon 250 bin ekmeği, ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ücretsiz olarak ulaştıracağız" - Son Dakika

Başkan Tütüncü: " 1 milyon 250 bin ekmeği, ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ücretsiz olarak ulaştıracağız"

28.05.2021 13:36
Başkan Tütüncü:

Kepez Belediyesi, bölgede atıl halde iken tarlaya dönüştürerek, buğday ekimi yaptığı 340 dönümlük alanda gerçekleştirdiği ilk hasadın ardından, Antalya Orman Çiftliği'ndeki 200 dönümlük alanın buğday hasadını yaptı.

Kepez Belediyesi, bölgede atıl halde iken tarlaya dönüştürerek, buğday ekimi yaptığı 340 dönümlük alanda gerçekleştirdiği ilk hasadın ardından, Antalya Orman Çiftliği'ndeki 200 dönümlük alanın buğday hasadını yaptı. Hasattan elde edilen buğday, ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ekmek, Döşemealtı'nda hasat öncesi tarlası yanan çiftçilere de tohum olacak.

Kepez Belediyesi'nin, 540 dönümlük buğday tarlasında hasat tamamlandı. Üretimi teşvik etmeyi amaçlayan buğday tarımı, ilçenin kuzeyinde kırsal alanda yer alan Kirişçiler Mahallesi'nde oluşturulan 200 dönüm Antalya Orman Çiftliği ile bölgede atıl halde iken tarlaya dönüştürülen 340 dönümlük arazide yapıldı. Antalya Orman Çiftliği'nde düzenlenen hasat törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, MHP İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Keleş, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Tarıma farkındalık

Hasat töreninde konuşan Başkan Tütüncü, "Nasıl ki, DokumaPark 2. dönemimizin en önemli eseri, işi olduysa, 3. dönemimizin de en önemli çalışması hiç şüphe yok ki; bu orman çiftliği çalışması oldu." dedi. Yıllarca atıl halde bekleyen Dokuma Fabrikası için büyük hayaller kurmaya başladıklarında, 'Siz burada ne yapaksınız?" soruları ile karşı karşıya kaldıklarını ve yıllarca ne yapacaklarını anlatmanın hayli uzun zaman aldığına değinen Başkan Tütüncü, "Burası da 200 dönüm bir arazi. Burada ne yapacağımızı anlatmakta biraz vakit alacak. Biz burada tarıma farkındalık oluşturmak, anlamında çok önemli işler yapıyoruz ve yapacağız. Burası 200 dönümlük bir mera arazisiydi. Geçmişte köylüler burada hayvancılık yaparken bu merayı da hayvanlarını otlatmak için kullanırlarmış. Köyün aslında ortak malı… Zamanla hayvancılık faaliyetleri biraz daha azalıyor, meraya olan ihtiyaç ortadan kalkıyor. Burası adeta sahipsiz bir mal hüviyetine bürünüyor. Sahipsiz mal ne olur? Kapanın elinde kalır. Biz bu 200 dönüm arazinin kapanın elinde kalmaması için, bu kıymetli arazinin tekrar kamunun olması bakımından önemli bir çalışma başlatmalıydık."dedi.

Üreten çiftlik

"Özellikle tarıma da farkındalık sağlayan, tarımı sevdiren, gelecek kuşaklara tarımla ilgili ufuklar açan bir yer olsun, sadece sevdiren, farkındalık oluşturan değil, burası aynı zamanda üreten bir çiftlik olsun" düşüncesiyle yola çıktıklarını aktaran Başkan Tütüncü, "Ürettiklerini de sosyal amaçla halkımızla, paylaşsın istedik. O zaman burayı hızlı bir biçimde bizim yapmanın yollarını aramalıydık. 2020'nin hemen başında bu konuyla alakalı kollarımızı sıvadık. Buraya güzel bir proje uygulayalım istedik. Uyguladığımız projede buraya tarımla ilgili bir meslek lisesi buraya kazandıralım, bu meslek lisesi hem Kepez'e bir değer katsın, hem de bu mahalleye dönüştürülen köylerimize de farklı bir değer oluştursun dedik."diye konuştu.

Çalılık, taşlık alana 3 bin kamyon toprak

Buranın pandemi nedeniyle hububat üretimine de katkı sağlamasını istediklerine değinen Tütüncü; "Çünkü bu konuyla ilgili projeye başladığımızda, dünya hiçte alışık olmadığımız pandemi, krizi ile sarsıldı. Pandeminin en önemli ihtiyaçlarından birisi de gıda tedarikinin sıkıntıya girmemesiydi. O bakımdan hububat çok daha kıymetli hale geldi. ve bizde dolayısıyla bu pandemi ile birlikte aslında ne kadar önemli bir iş yaptığımızın altını çizmek, ciddi anlamda önemli bir fayda oluşturmak için 2020-2021 sezonunda buraya güzel bir buğday ekimi gerçekleştirelim ve elde ettiğimiz ürünü de hemşehrilerimizle paylaşalım istedik. Burası taşlık, çalılık bir alandı. Bunları ortadan kaldırmak için buraya, 3 bin kamyon toprak çekmek suretiyle, burayı daha da belirli bir arazi haline getirdik. Ekim ayında da burayı hep birlikte büyük bir heyecanla ektik. Buradaki arazimiz, 200 dönüm… Bununla birlikte 540 dönüm arazi ektik. 540 dönüm arazinin mahsulünü de halkımızla paylaşacağız. Bizim toprağımız bereketlidir. Yeter ki siz, emek verin. Biz arkadaşlarımızla emek verdik. ve şimdi hasada başladık." dedi.

İhtiyaç sahiplerine 1 milyon 250 bin ekmek

540 dönüm alandan elde edilen hububatın Kepezlilerle paylaşılacağını belirten Tütüncü, "Belediyemizin destekleriyle buradan elde ettiğimiz hububatlara da ilave olarak alacağımız, satın alacağımız hububatla birlikte önümüzdeki 1 yıllık zaman zarfında tam 1 milyon 250 bin ekmeği, ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ücretsiz olarak ulaştıracağız. Kepez Belediyesi buradan ve bu arazilerden elde ettiği ürünle, büyük bir heyecanla günde 4 bin ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Nasıl ulaştıracağız? Biliyorsunuz ki; bizim bir ekmek vakfımız var. Vakfımızın bütün mahallelerde birden fazla dağıtım noktaları var. Önce belediyemiz tarafından ihtiyaç sahipleri ailelerimiz tespit edilecek. Onlar ayda ne kadar ekmek tüketiyorlar, onun araştırması yapılacak. ve ardından ihtiyaç sahiplerine aylık ekmek fişi vereceğiz. İhtiyaç sahipleri aileler belediye büfelerinden, ya da anlaşmalı bakkallardan istedikleri zaman fişle ekmeğini alacak. İsrafı da önlemiş olacağız. Böylece bölgemiz de, ekmek ihtiyacı olan hiç kimse kalmayacak." diye konuştu.

Tarlası yanan çiftçiye tohum

Antalya Orman Çiftliğini, üreten, ürettiklerini de halkıyla, hemşehrileriyle paylaşan bir çiftlik olarak tasarladıklarını vurgulayan Tütüncü, güzel bir haberi de çiftçilere müjdeledi. Tütüncü, "Son 10 gündür, Döşemealtı merkezde olmak üzere, birçok yangın haberi aldık. Hemşehrilerimizin tarlaları yandı, bizim de yüreğimiz yandı. Allah kimseye vermesin. Yıl boyunca emek vermişsin, hayaller kurmuşsun, mahsulü kaldıracaksın, ama bakıyorsun talihsiz bir yangın o birikimi alıp götürüyor ve size sadece bir üzüntü, keder kalıyor. Bu alandan 150-200 ton mahsul elde edeceğiz. Bunun tohumluk olanlarını arkadaşlarımıza ayırmalarını söyledim. O ayrılan tohumları tarlası yanan çiftçilerimize hediye edeceğiz. Bu çiftlik önümüzdeki süreçte de çiftçilerimizin yanı başında olacak. Burada ileride farklı ekimler de yapacağız."dedi.

Ürettiklerimizi hemşehrilerimizle paylaşacağız

Pandemi ile birlikte insanların toprağa düşkünlüğünün daha da arttığını belirten Tütüncü, " Mahalleye dönüşen köylerimize değer kazandıran bu trend aslında, Antalya Orman Çiftliği ile bambaşka bir seviyeye, önemli bir artı değere kavuşacak. Çok çalışmaya devam, çok üretmeye devam, ürettiklerimizi hemşehrilerimizle, ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaya devam."diye konuştu.Konuşmaların ardından Antalya Orman Çiftliğindeki 200 dönümlük alandaki buğday hasadı dualarla yapıldı.

Bu haberle ilgili görüntülere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. - ANTALYA

Başkan Tütüncü: 1 milyon 250 bin ekmeği, ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ücretsiz olarak ulaştıracağız
Başkan Tütüncü: 1 milyon 250 bin ekmeği, ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ücretsiz olarak ulaştıracağız
Başkan Tütüncü: 1 milyon 250 bin ekmeği, ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ücretsiz olarak ulaştıracağız
Başkan Tütüncü: 1 milyon 250 bin ekmeği, ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ücretsiz olarak ulaştıracağız
Başkan Tütüncü: 1 milyon 250 bin ekmeği, ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ücretsiz olarak ulaştıracağız
Başkan Tütüncü: 1 milyon 250 bin ekmeği, ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ücretsiz olarak ulaştıracağız
Başkan Tütüncü: 1 milyon 250 bin ekmeği, ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ücretsiz olarak ulaştıracağız

Kepez Belediyesi, Antalya, Buğday, Kepez, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Tütüncü: ' 1 milyon 250 bin ekmeği, ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ücretsiz olarak ulaştıracağız' - Son Dakika Ekonomi


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