Son Dakika Haberleri: Başkan Tütüncü, Akmek ve Kadın Spor Merkezi Müjdesi Verdi

Başkan Tütüncü, Akmek ve Kadın Spor Merkezi Müjdesi Verdi

33 dakika önce

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kadınlara AKMEK ve kadın spor merkezi müjdesi verdi.

Başkan Tütüncü, Akmek ve Kadın Spor Merkezi Müjdesi Verdi, System.String[]
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kadınlara AKMEK ve kadın spor merkezi müjdesi verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tütüncü, Kütükçü Mahallesi'nde açılışını yaptığı nakış kursuna, kadınların yoğun talep göstermesinden dolayı bölgeye AKMEK şubesi açma kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, nakış kursunun açıldığı binayı yenileyerek AKMEK'in Kütükçü Şubesi haline getireceklerini belirtti.

Kursta, kadınlara çok farklı alanlarda meslek ve sanat eğitimi vereceklerini vurgulayan Tütüncü, "Binanın bakım ve onarımını yapacağız ve kurs merkezinin her türlü malzeme ihtiyacını da karşılayacağız. AKMEK Kütükçü Şubesi, çeşitli kurslarla hanımlarımızı sabahtan akşama kadar misafir edecek. Kursa katılan hanımlarımızı, çeşitli gezi programlarıyla ve sosyal etkinliklerle çok güzel bir yaşama davet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tütüncü, 2019 yılında hizmete açacakları AKMEK Kütükçü Şubesi'nde, yaz döneminde çocuklar için sanat kursları da düzenleyeceklerini bildirdi.

Kadınlara, spor merkezi müjdesi de veren Tütüncü, şunları kaydetti:

"Hanımlarımız da spor yapsın diye yedi ayrı noktada, aerobik, plates ve step kurslarının verildiği spor merkezleri açtık. Yeni dönemde Kütükçü Mahallesi'ne de hanımlarımıza hizmet verecek bir spor salonu açacağız. Bu salon, Çankaya, Yavuz Selim ve Barış mahallelerinde yaşayan hanımlarımızın da hizmetinde olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:28 Kaynak: AA

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