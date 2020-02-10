Başkan Tütüncü çiftçilerle 'Zirai don' nöbetinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tütüncü çiftçilerle 'Zirai don' nöbetinde - Son Dakika

Başkan Tütüncü çiftçilerle 'Zirai don' nöbetinde

6 saat önce

Başkan Hakan Tütüncü, ilçesindeki Gaziler Mahallesi'ndeki örtü altı ürecilerini, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü gece saatlerindeki zirai don nöbetlerinde yalnız bırakmadı.

Başkan Tütüncü çiftçilerle 'Zirai don' nöbetinde, System.String[]

Başkan Hakan Tütüncü, ilçesindeki Gaziler Mahallesi'ndeki örtü altı ürecilerini, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü gece saatlerindeki zirai don nöbetlerinde yalnız bırakmadı. Cumartesi ve Pazar geceleri Gaziler'e giden Tütüncü, seralarını sıcak tutmak isteyen üreticilerle sobaya odun attı.


Geçtiğimiz günlerdeki soğuk havalarda Aksu'daki çiftçileri, zirai don nöbetlerinde yalnız bırakmayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü hafta sonu da ürünlerini soğuktan korumak için mücadele eden ilçesindeki üreticilerin yanındaydı. Başkan Hakan Tütüncü, Cumartesi ve Pazar günü hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü gece saatlerinde, Gaziler Mahallesi'nde seralarında zirai don nöbeti tutan örtü altı sebze üreticilerini ziyaret etti.


Tütüncü, 02.00'de sera nöbetinde


Tütüncü, seralarına gittiği Muttalip Güneş ile Cemil Koyun adlı çiftçilerle, ürünlerin soğuk havalardan korunması için yakılan sobalara odun attı. Hal ve hatırlarını sorduğu üreticilere, kolaylıklar dileyen Başkan Tütüncü, " Antalya'nın soğuk kış gecelerinde saatler 02.00'yi geçerken Gaziler Mahallemizde çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanındayım. Onlar zirai don nöbetindeler, seralarını sıcak tutmak için uyumuyorlar. Uykusuz gecelerinde çiftçilerimizin yanlarında olmak istedim" dedi.


"Ürünlerin kıymetini bilin"


Sofralara gelen tarım ürünlerinin, büyük bir emekle yetiştirildiğine işaret eden Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: "Antalyalı üreticilerin soğuk kış geceleriyle mücadelesi devam ediyor. Çiftçilerimiz, ürünleri soğuk havadan etkilenmesin diye seralarında sabaha kadar soba yakıyor. Seralarına geldik. Üreticilerimizle birlikte olduk. Üreticilerimizin soğuk kış gecelerindeki emeklerini görmek istedik. Aslında sofralarımıza gelen tarım ürünlerinin ne kadar zor şartlar altında, ne kadar büyük emeklerle yetiştiğini bu soğuk kış günlerinde bir kez daha gördük."


Soğuk gecede tarhana çorbası


Başkan Hakan Tütüncü, seralarını ziyaret ettiği çiftçilerin evlerine de misafir oldu. Yer sofrasında ailelerle tarhana çorbası içen Tütüncü, sosyal medya hesabından, "Gecenin bu vakti nöbette olan çiftçilerimizin sofrasına oturmak, onlarla sevgi dolu bir vakti paylaşmak ne kadar da hoş. Anlatamam" mesajını paylaştı. - ANTALYA

Hakan Tütüncü, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
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