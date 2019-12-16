Başkan Tütüncü'den Burhanettin Onat'a vefa - Son Dakika
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Başkan Tütüncü'den Burhanettin Onat'a vefa

6 saat önce

Burhanettin Onat için düzenlenen anma törenine katılan Başkan Hakan Tütüncü, "Milletimizin değerlerini yüceltmek için ömrünü ortaya koymuş insanları hatırlamalı ve onlara vefa borcumuzu ifade etmeliyiz" dedi.

Başkan Tütüncü'den Burhanettin Onat'a vefa, System.String[]

Burhanettin Onat için düzenlenen anma törenine katılan Başkan Hakan Tütüncü, "Milletimizin değerlerini yüceltmek için ömrünü ortaya koymuş insanları hatırlamalı ve onlara vefa borcumuzu ifade etmeliyiz" dedi.


Antalya Türk Ocağı Kurucu Başkanı, Antalya eski Belediye Başkanı ve DP Milletvekilli Dr. Burhanettin Onat, ölümünün 43. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Antalya Türk Ocağı Şubesi, Onat'ın ölümünün 43. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi. Antalya Uncalı Mezarlığı'ndaki törene Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Türk Ocağı Yönetim Kurulu ile Onat'ın aile üyeleri katıldı. Konuşmasına, "Vefatının 43.yılında merhum Dr. Burhanettin Onat'ı rahmetle anıyorum." diyerek başlayan Başkan Hakan Tütüncü, "Unutmayanlar unutulmazlarmış, diye eskilerin güzel bir sözü var. Her yıl özel bir vefa duygusuyla bu anlamlı anma programını düzenleyen Antalya Türk Ocağı'nı kutluyorum" ifadesini kullandı.


"Unutmayanlar unutulmazlarmış"


Tütüncü, "Bu şehrin ebediyete göç etmiş olan manevi değerleri ile milletimizin değerlerini yüceltmek için ömrünü ortaya koymuş çok önemli insanları her vesileyle hatırlamalı ve onlara vefa borcumuzu ifade etmeliyiz. Unutmayanlar unutulmazlarmış, diye güzel bir söz var. Bizler de unutmamalı ve bu değerlerimizi hatırlatmalıyız ki, bu dünyayı terk edip gittiğimizde bizler de unutulmayalım. Ele ele, gönül gönüle vererek, bu değerlerimizi gelecek kuşaklara taşımaya devam edeceğiz. Şehrimizin en önemli değerlerinden biri olan merhum Dr. Burhanettin Onat'a, Rabbimden kabir aydınlığı diliyorum. Mekanı cennet bahçeleri olsun. Yapmış olduğu iyilikler, güzellikler kabrinde kendisine yoldaş olsun" ifadelerinde bulundu.


"Birçok fabrikanın kuruluşuna öncülük etmiş"


Onat'ın Antalya için çok önemli bir değer olduğunun altını çizen Tütüncü, "Milli mücadelemizin öncülerinden ve Antalya Türk Ocağı Kurucu Başkanı olan Onat, 1946-47 yıllarında Antalya Belediye Başkanlığı, daha sonra 3 dönem Demokrat Parti (DP)'den Antalya milletvekilliği yapmıştı. Milletvekilli olduğu dönemlerde Ferrokrom, Dokuma Fabrikası ve Kepez Elektrik Santrali'nin kuruluşuna öncülük etmişti. Eserleriyle, kitaplarıyla, kültür ve sanata katkılarıyla Onat'ın Antalya için hatıraları unutulmaz" diye konuştu.


Rodos'ta 22 Mayıs 1894'de doğan Burhanettin Onat, 1976'da Antalya'da hayatını kaybetmişti. - ANTALYA

Demokrat Parti, Hakan Tütüncü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:23 Kaynak: İHA
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