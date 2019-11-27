Başkan Tütüncü'den Kepezli çocuklara doğum günü

Kepez Belediyesi'nin Spor Okulu ile Destek ve Eğitim Kursları'nda eğitim gören Ekim ve Kasım ayı doğumlu 210 öğrenci, doğum günü pastalarını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile birlikte kesti.



Hizmet anlayışında çocuk ve gençleri ön planda tutan Kepez Belediyesi, onların mutluluğuna da büyük önem veriyor. Kepez Belediyesi, yaz ve kış aylarında çocuk ve gençler için açtığı Spor Okulu ile Destek ve Eğitim Kursları'nda eğitim gören Ekim ve Kasım ayı doğumlu 210 öğrenciye, doğum günü kutlaması yaptı. Çocukların doğum günü mutluluğuna Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de ortak oldu. Çocuk ve gençlerin mutluluğunu çok önemsediklerini belirten Tütüncü, "Onların mutluluğu bizim için çok önemli. Önceliğimiz çocuklarımız. Onlar bizim yarınlarımız, biz çocuklarımız için çalışıyoruz" dedi.



Tütüncü, tüm öğretmenlerin bir kez daha öğretmenler gününü kutladı. Belediye çatısı altında çok sayıda öğretmenin görev yaptığını hatırlatan Başkan Tütüncü, "Bu öğretmenlerimiz sevgili çocuklarımızı geleceğe daha güçlü taşımak için görev yapıyorlar. Biz sizlerin geleceğe başarılı bir şekilde ilerlemenizi çok önemsiyoruz. Bu sebepten dolayı öğretmenlerimizin sizlere, bizlere, belediyemize çok büyük katkıları var. " diye konuştu. Ekim ve Kasım ayı doğumlu tüm öğrencilerin doğum gününü kutlayan Başkan Tütüncü, daha sonrada çocuklarla birlikte doğum günü pastasını kesti. - ANTALYA