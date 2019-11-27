Son Dakika Haberleri: Başkan Tütüncü'den Kepezli çocuklara doğum günü
Son Dakika Güncel Başkan Tütüncü'den Kepezli çocuklara doğum günü - Son Dakika

Başkan Tütüncü'den Kepezli çocuklara doğum günü

6 saat önce

Kepez Belediyesi'nin Spor Okulu ile Destek ve Eğitim Kursları'nda eğitim gören Ekim ve Kasım ayı doğumlu 210 öğrenci, doğum günü pastalarını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile birlikte kesti.

Başkan Tütüncü'den Kepezli çocuklara doğum günü, System.String[]

Kepez Belediyesi'nin Spor Okulu ile Destek ve Eğitim Kursları'nda eğitim gören Ekim ve Kasım ayı doğumlu 210 öğrenci, doğum günü pastalarını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile birlikte kesti.


Hizmet anlayışında çocuk ve gençleri ön planda tutan Kepez Belediyesi, onların mutluluğuna da büyük önem veriyor. Kepez Belediyesi, yaz ve kış aylarında çocuk ve gençler için açtığı Spor Okulu ile Destek ve Eğitim Kursları'nda eğitim gören Ekim ve Kasım ayı doğumlu 210 öğrenciye, doğum günü kutlaması yaptı. Çocukların doğum günü mutluluğuna Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de ortak oldu. Çocuk ve gençlerin mutluluğunu çok önemsediklerini belirten Tütüncü, "Onların mutluluğu bizim için çok önemli. Önceliğimiz çocuklarımız. Onlar bizim yarınlarımız, biz çocuklarımız için çalışıyoruz" dedi.


Tütüncü, tüm öğretmenlerin bir kez daha öğretmenler gününü kutladı. Belediye çatısı altında çok sayıda öğretmenin görev yaptığını hatırlatan Başkan Tütüncü, "Bu öğretmenlerimiz sevgili çocuklarımızı geleceğe daha güçlü taşımak için görev yapıyorlar. Biz sizlerin geleceğe başarılı bir şekilde ilerlemenizi çok önemsiyoruz. Bu sebepten dolayı öğretmenlerimizin sizlere, bizlere, belediyemize çok büyük katkıları var. " diye konuştu. Ekim ve Kasım ayı doğumlu tüm öğrencilerin doğum gününü kutlayan Başkan Tütüncü, daha sonrada çocuklarla birlikte doğum günü pastasını kesti. - ANTALYA

Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı
Rize'de 4 yaşındaki kızın camdan düşüp ölmesi davasında ilginç detay: Ağabeyi de aynı şekilde ölmüş İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 17:21:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Tütüncü'den Kepezli çocuklara doğum günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]