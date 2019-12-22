Başkan Tütüncü'den öğrencilere iki dev müjde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tütüncü'den öğrencilere iki dev müjde - Son Dakika

Başkan Tütüncü'den öğrencilere iki dev müjde

6 saat önce

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir araya geldiği gençlere, üniversite ve kütüphane müjdesi verdi.

Başkan Tütüncü'den öğrencilere iki dev müjde, System.String[]

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir araya geldiği gençlere, üniversite ve kütüphane müjdesi verdi.


Başkan Hakan Tütüncü, 'Gençlik Buluşmaları' kapsamında Konyaaltı Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Okulun konferans salonundaki buluşmada Başkan Tütüncü, öğrencilerle sohbet etti ve onların kentle ve toplumsal sorunlarla ilgili sorularını cevaplandırdı. Gençlik Buluşmaları, kapsamında her hafta birkaç liseyi ziyaret ettiğini anımsatan Tütüncü, "Gelen davet üzerine diğer ilçelerdeki liselerde okuyan genç kardeşlerimle de bir araya geliyorum" dedi.


Tütüncü, gençlerin fikirlerini, düşüncelerini çok önemsediğini belirterek, "Gençlerin fikirlerini almak ve onlarla sohbet için okulları ziyaret ediyorum" diye belirtti.


Eğitime desteği üniversite ile taçlandırmak istiyor


Konyaaltı Anadolu Lisesi öğrencilerine, Kepez'e üniversite kurulacağının müjdesini veren Tütüncü, "Kepez'de 130'dan fazla okulun yapılmasına öncülük ettik. Eğitime çok önem veren bir belediyeyiz. Dile kolay 11 yılda 130 okul yaptırabilmek. Bu kolay bir iş değil. Birçok okul yaptırdık ama Kepez'de güzel bir üniversitenin kurulmasına da önderlik etmek istiyoruz. Eğitime verdiğimiz desteği Kepez Üniversitesi ile taçlandıracağız. Kepez üniversitesini yapmak, inşallah bize nasip olacak. Anaokulundan liseye kadar ilçemize okul binaları kazandırdık. Şimdi de okul yaptırma özgeçmişimize üniversiteyi de eklemek istiyoruz" ifadelerinde bulundu.


Kepez kütüphanesinin temeli yeni yılda atılıyor


Kepez Belediyesi olarak, ilçenin ilk kütüphanesini yapacaklarını da öğrenicilere aktaran Tütüncü,"Kepez Kütüphanesi'nin temelini 2020 yılının ilk aylarında atmayı, o yılın sonlarında da hizmete açmayı planlıyoruz. Kütüphanemizi, Akdeniz Üniversitesi ile birçok liseye yakın bir bölge olan Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi'ne inşa edeceğiz. Öğrencilerin ders çalışabileceği bir ortamın olacağı kütüphanemiz, çok zengin kitap koleksiyonuyla birçok alanda araştırma yapmak isteyenlere de hizmet verecek. Kütüphanemiz, bilgisayar sistemiyle dünyadaki bütün büyük kütüphanelere bağlanabileceğiniz harika bir ortam olacak" açıklamasını yaptı. - ANTALYA

Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:29 Kaynak: İHA
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