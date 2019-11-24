Başkan Tütüncü'den öğretmenlere şiir

Kepez'deki okullarda görev yapan öğretmenlerin düzenlediği '24 Kasım Öğretmenler Günü Şiir Dinletisi'ne katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Şair Erdem Bayazıt'ın 'Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair' adlı şiirini öğretmenlere ithafen okudu.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepezli öğretmenlerin Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü Şiir Dinletisi'ne katıldı. Öğretmenlerin müzik eşliğinde şiirler seslendirdiği gecenin sürprizi olarak sahneye davet edilen Başkan Tütüncü, Şair Erdem Bayazıt'ın 'Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair' adlı şiirin 12 kıtasını okudu. Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak ile Kepez Belediye Meclisi Üyesi Eşref Ural'da türkü söyleyerek programa renk kattı. Kepez Belediyesi ve Kepez Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan geceyi izlemeye gelen öğretmenler ve öğretmen aileleri, keyifli saatler geçirdi.



"Bize yön veren öğretmenlerimiz"



Her zaman öğrencilerin ve öğretmenlerin yanında durduklarını hatırlatan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kendilerini bu konumlara getirenlerin öğretmenler olduğunu söyledi. Öğretmenlerin kendilerine yön veren, şekil veren, en önemli unsurların başında geldiğini belirten Başkan Tütüncü, "Bize öğrettikleri her harf için onlara yıllarca köle olsak haklarını ödeyemeyiz. Bu mesleğe ne kadar çok saygı duyarsak, geleceğimiz de o kadar aydınlık olacaktır. Ben tüm öğretmenlerin '24 Kasım Öğretmenler Gününü' kutluyorum" dedi. - ANTALYA