Son Dakika Haberleri: Başkan Tütüncü'den Ramazan'da yaşlı ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Tütüncü'den Ramazan'da yaşlı ziyareti

1 saat önce

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ramazan ayı boyunca devam eden yaşlı ziyaretlerini Ramazan Bayramı'nda da sürdürdü.

Başkan Tütüncü'den Ramazan'da yaşlı ziyareti, System.String[]
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ramazan ayı boyunca devam eden yaşlı ziyaretlerini Ramazan Bayramı'nda da sürdürdü.

İlçesinde yaşayan yaşlıları ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaşlıların ellerini öptü, hayır dualarını aldı. Nice güzel bayramlarda birlikte olma dileğinde bulunan Tütüncü, yaşlıların unutulmadığı, yaşlıların ellerinin öpüldüğü, gönüllerinin ve hayır dualarının alındığı bayramların en güzel bayramlar olduğunu söyledi.

Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediyesi olarak her zaman ilçedeki tüm yaşlı, engelli ve yaşamlarını yatağa bağımlı olarak sürdürmek zorunda kalan hemşehrilerinin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Bayram sabahı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü kapılarında gören yaşlılar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Eli öpülesi yaşlılar, çok mutlu olduklarını duygu yüklü bayramlarda insanların daha çok hatırlanmak istediklerini dile getirdiler. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bayram tatili boyunca kapı kapı dolaşarak yaşlı hemşehrilerini evlerinde ziyaret edecek. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:18 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da insan seli! Eminönü İskelesi'ne akın ettiler Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şeker bayramı diye bir bayram yok Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Bodrum'da 50'nin üzerinde kişi midye yedikten sonra rahatsızlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 13:43:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Tütüncü'den Ramazan'da yaşlı ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]