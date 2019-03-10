Son Dakika Haberleri: Başkan Tütüncü'den Şehit Ailelerine Ziyaret

Başkan Tütüncü'den Şehit Ailelerine Ziyaret

1 saat önce

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçede ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti.

Başkan Tütüncü'den Şehit Ailelerine Ziyaret, System.String[]
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçede ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti.




Başkan Tütüncü, eşi Ayşe Tütüncü ile Şehit Jandarma Er Hakan Karakaya, Şehit Jandarma Komando Onbaşı Çetin Çakmak, Şehit Jandarma Astsubay Murat Karakuş, Şehit Asteğmen Atilla Nizam, Şehit Uzman Çavuş Ali Daniyar ve Şehit Başkomiser Hüseyin Köker'in ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Şehitlere ve gazilere millet olarak her zaman şükran borçlu olduklarını belirten Tütüncü, vatan birliği için en değerli varlıkları canlarından vazgeçmiş olan şehitlerin ailelerinin bu vatana emanet olduğunu söyledi.

Şehit ailelerine, "Antalya Şehitler Müzesi"ni kuracaklarının müjdesini veren Tütüncü, kahraman şehitlerin hatıralarını geleceğe aktarmaya önem verdiklerini, bu amaçla şehitlerin isimlerini kalıcı eserlere verdiklerini ifade etti.

Ziyarete, Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Dr. Cengiz Nizam, Kepez AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Serhat Eyileten de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:12 Kaynak: AA

Ayşe Tütüncü, Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel
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