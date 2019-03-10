Başkan Tütüncü'den Şehit Ailelerine Ziyaret

Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
, ilçede ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti.
Başkan Tütüncü, eşi Ayşe Tütüncü
ile Şehit Jandarma
Er Hakan Karakaya
, Şehit Jandarma Komando
Onbaşı Çetin Çakmak, Şehit Jandarma Astsubay Murat Karakuş, Şehit Asteğmen Atilla Nizam, Şehit Uzman Çavuş Ali Daniyar ve Şehit Başkomiser Hüseyin Köker'in ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.
Şehitlere ve gazilere millet olarak her zaman şükran borçlu olduklarını belirten Tütüncü, vatan birliği için en değerli varlıkları canlarından vazgeçmiş olan şehitlerin ailelerinin bu vatana emanet olduğunu söyledi.
Şehit ailelerine, "Antalya
Şehitler Müzesi"ni kuracaklarının müjdesini veren Tütüncü, kahraman şehitlerin hatıralarını geleceğe aktarmaya önem verdiklerini, bu amaçla şehitlerin isimlerini kalıcı eserlere verdiklerini ifade etti.
Ziyarete, Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Dr. Cengiz Nizam, Kepez AK Parti
Gençlik Kolları Başkanı Serhat Eyileten de katıldı.