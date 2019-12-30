Başkan Tütüncü'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tütüncü'den yeni yıl mesajı - Son Dakika

Başkan Tütüncü'den yeni yıl mesajı

6 saat önce

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Yeni yılla birlikte Kepez için yeni hizmet dönemimizde planladığımız 140 projemizi yeni umutlarla yeni hedeflere doğru kararlılıkla uygulamaya ve hayata geçirmeye başlayacağız" dedi.

Başkan Tütüncü'den yeni yıl mesajı, System.String[]

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Yeni yılla birlikte Kepez için yeni hizmet dönemimizde planladığımız 140 projemizi yeni umutlarla yeni hedeflere doğru kararlılıkla uygulamaya ve hayata geçirmeye başlayacağız" dedi.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni yıl vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Tütüncü mesajında, "Her yeni yıl yeni umutlar, yeni fikirler ve yeni başlangıçlar anlamına gelmektedir. Yeni yıl; coşkunun, mutluluğun daha bir anlamlandığı, hayata dair umutların daha çoğaldığı, yepyeni beklentilerin doğduğu günlerdir. Geride bıraktığımız 2019 yılının bizim için en önemli tarafı hemşehrilerimizin Belediye Başkanlığı görevini bir kez daha bize tevdi etmeleridir. 2009 yılından beri Kepez için yaptıklarımızın halkımız tarafından bir kez daha onaylanması ve bize olan güvenlerinin ortaya konmasının verdiği şevk ve çalışma azmi ile 2019 yılında da Kepez'e ve Antalya'ya değer katan birçok önemli hizmet ve projelere imza attık. Kepez'i şehre ve ülkemize değer katan hizmet ve etkinliklerin yapıldığı bir merkez haline dönüştürdük. 2020 yılında da, bundan önceki yıllarda da olduğu gibi, yılmadan, yorulmadan ve ilk günkü heyecanımızla, doğru bildiğimiz yoldan yürümeye devam edeceğiz. Yeni yılla birlikte Kepez için yeni hizmet dönemimizde planladığımız 140 projemizi yeni umutlarla yeni hedeflere doğru kararlılıkla uygulamaya ve hayata geçirmeye başlayacağız. Kepezlilerle birlikte 2009'da çıktığımız bu yolda birlik ve beraberlik duyguları içerisinde, çok daha güzel işlere imza atacağız. Halkımızın bize verdiği emaneti, her şeyden üstün bilerek, yeni yılda da büyük titizlikle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 2020 yılının da daha önceki yıllarda olduğu gibi Kepez ve Kepezlilerin kazanacağı, ülkece birlik ve beraberliğimizin daha da güçleneceği bir yıl olmasını temenni ediyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu güzel bir yıl diliyorum" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yılbaşı gecesi hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu?
"Noel Baba yok Alaçamlı gençler var" kampanyasıyla köy çocuklarını sevindiriyorlar Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek İstanbul'da yarın bu yollar kapalı

Son Dakika Haberleri
19:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan - Moldova Cumhurbaşkanı Dodan ortak basın toplantısı - Son Dakika
19:50 Meksika'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 11 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
19:48 DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika
19:48 İstanbul'da fırtına - Son Dakika
19:48 Kongolu teknisyen, Ebola'nın musluk temasıyla bulaşmasını engelleyecek aparat yaptı - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
18:33 İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 19:55:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Tütüncü'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]