Başkan Tütüncü deprem bölgesinde - Son Dakika

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalyalıların yanlarında olduğunu hissettirmek amacıyla 6.8 şiddetinde depremin meydana geldiği Elazığ'a gitti. Tütüncü, depremzedelere Antalyalıların geçmiş olsun dileklerini iletti.



Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yardım kampanyası başlatan Başkan Hakan Tütüncü, deprem bölgesine de giderek, incelemelerde bulundu. Akşam geç saatlerde depremde yıkılan binaların olduğu bölgeye gelen Başkan Tütüncü, yıkılan ve hasar gören binaları inceledi. Tütüncü, artçı sarsıntılardan dolayı evlerine giremeyen ve geceyi sokakta geçirmek zorunda kalan kent sakinleriyle de sohbet etti ve onlara Antalya olarak yanlarında olduklarını bildirdi. Çadır kentleri de ziyaret eden Başkan Tütüncü, depremzedelere Antalyalıların geçmiş olsun dileklerini iletti.



Tütüncü, depremzedelerin yanında



Tütüncü, deprem bölgesinde yaptığı incelemelerle ilgili sosyal medya hesabından, "Olmamız gereken yerdeyiz. Elazığ'dayız, boşaltılan mahallelerdeyiz. Hava sıfırın altında; geceyi sokakta geçirmek zorunda kalan kardeşlerimizle birlikteyiz. Antalya'nın sıcaklığını, hemşehrilerimizin duyarlılığını, kalplerindeki güzelliği getirdik. Elazığ'da depremzede kardeşlerimizin yanındayım. Burada acının ve gözyaşının tarifi yok" paylaşımında bulundu.



Kepez'den deprem bölgesine yardım



Antalyalıların, duyarlılığını, geçmiş olsun dileklerini iletmek, moral ve motivasyon desteğinde bulunmak amacıyla Elazığ'a geldiğini belirten Tütüncü, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde yaralanan kardeşlerimize, Malatyalı ve Elazığlı hemşehrilerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Antalya ve Kepez olarak tüm imkanlarımızla depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Belediyemizin öncülüğünde Kepez'de yardım kampanyası başlattık. Antalyalılar, bu yardım kampanyasına güzel bir duyarlılık göstererek, Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin yanında olduklarını ifade ettiler. Battaniye, ısıtıcı ve gıdadan oluşan insani yardım malzemelerimizi taşıyacak olan araçlar, Çarşamba günü saat 20.00'de Kepez'den Elazığ'a hareket edecek. Dualarımızla, kalbimizle ve yardımlarımızla depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.



Başkan Hakan Tütüncü'nün deprem bölgesindeki ziyaretine Elazığlı olan Kepez Belediye Meclis Üyesi İsmail Kaya ile geçmiş dönem Kepez Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kiştin de eşlik etti. - ANTALYA