Liseli gençlerle buluşan Başkan Hakan Tütüncü, "En çok gençlerin düşüncelerine önem veriyorum. En büyük sevgiyi çocuklarımıza gösteriyorum. En büyük ilgiyi de eğitime vermemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyesinin bir eğitim projesi olan 'Gençlik Buluşmaları' kapsamında Özel Antalya Açı Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Okulun konferans salonundaki buluşmada Başkan Hakan Tütüncü, fikirlerine değer verdiği gençlerle sohbet etti ve onların sorularını cevaplandırdı. Başkan Tütüncü, konuşmasında Kepez ilçesinin dışındaki liselere de davet edildiğini hatırlatarak, "Okul yönetiminin daveti ve kalbimdeki gençlere yönelik sevginin izini sürerek, Özel Antalya Açı Anadolu ve Fen Lisesi'ni ziyaret ettim" dedi.



Çeşitli zamanlarda öğretmenlerle eğitimi konuşmanın ve gençlerle sohbet etmenin şehrin geleceği adına önemli olduğuna işaret eden Başkan Tütüncü, "Bu nedenle 'Gençlik Buluşmaları' projemize çok kıymet veriyoruz. Kepez Belediye Başkanı olarak okullarımızda en az haftanın bir günü gençlerle bir araya geliyorum. Bu buluşmada şehri konuşuyor ve gençlerin beklentilerini dinliyorum. Birlikte yarınlara doğru güzel bir bakışı ortaya koyuyoruz" ifadesini kullandı.



"En büyük ilgiyi eğitime vermeliyiz"



Lise öğrencisiyken şehri yönetenlerin, okullarını ziyaret etmediğinden yakınan Tütüncü, "Biz sizin gibi lise öğrencisi iken bu şehri yönetenleri görmeyi, onlarla şehri konuşmayı, şehrin geleceğine dair düşünceleri paylaşmayı çok istedik ama böyle bir imkan bulamadık. 11 yıldır Kepez'de belediye başkanıyım. En çok gençlerin düşüncelerine önem veriyorum. En büyük sevgiyi çocuklarımıza gösteriyorum. En büyük ilgiyi de eğitime vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir ülkenin en önemli gücü gençleridir. Eğer bir ülke, gençlerini yarınlara iyi hazırlayabilirse o ülke geleceğe, yarınlara umutla bakar. Dolayısıyla biz yarınlara umutla bakmayı arzu ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz, diyor. Bu bakımdan gençlere çok kıymet veriyoruz. Işıltılı projeler yapmak, büyük projeleri şehre kazandırmak, tamam bunlar bir tarafa ama en çok istikbale dair gençlere ve eğitime önem veriyorum. Onları çok daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımak istiyoruz. Bu anlayışımızı da belediyecilik noktasında en önemli sorumluluğumuz olarak kabul ediyorum" diye belirtti.



Başkan Hakan Tütüncü, gençlere sanatla, sporla ve sosyal faaliyetlerle ilgilenmelerini de tavsiye etti. Gençlik Buluşması, günün anısına fotoğraf çekilmesiyle sona erdi. - ANTALYA