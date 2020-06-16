Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nin çalışmalarını inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bu proje, Türkiye'deki kentsel dönüşüm projeleri içerisinde dikkatle izlenecek, incelenecek lider bir proje olacak" dedi.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gülveren Mahallesi'nde 160 gecekondunun mülkiyet sorununu çözecek olan örnek kentsel dönüşüm projesini inceledi. Şantiye alanını gezen Başkan Tütüncü, hızla ilerleyen çalışmalar hakkında projeyi yürütün firma yetkililerinden bilgi aldı. Çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Çalışan arkadaşlarımıza, yüklenici firmamıza moral oluyoruz, motivasyon oluyoruz. Aslında biz birbirimizi birlikte beraberce bu büyük projelerde motive ediyoruz. Bugün üzerinde durmamız gereken nokta Kepez bir kere söz verdi mi, sözünü gününden önce yerine getirmek için zamanla yarışır. Projemiz hızla ilerliyor. Pandemi döneminde herkesin kendini evlerinde bir şekilde izole ettiği o günlerde sağ olsunlar yüklenici firmamız Pınarlar Grup, burada taşın altına elini koyan patronlarımız şantiyemizin bir an bile aksamaması, durmaması için elinden gelen bütün gayreti koydular. Şu an şantiyede 160'dan fazla çalışan var" diye konuştu.



Gülveren Projesi hızla ilerliyor



Şantiyenin pandemi günlerinde de hiç hız düşürmeden çalıştığını belirten Tütüncü, "Proje hızlı bir şekilde yükseliyor. Hepsine kocaman bir teşekkür borcumuz var. Biz bugün buraya bu teşekkür borcumuzu ödemeye geldik. İnşallah söz verdiğimiz tarihten daha önce burası hak sahiplerine teslim edilecek. Hak sahipleri burada son derece güzel ve konforlu bir yaşantı ile beraber bir kentsel dönüşümün 'Böyle yapıldığında, böyle oluyormuş demek ki' diyerek nimetlerinden faydalanacaklar. Bu proje Türkiye'deki kentsel dönüşüm projeleri içerisinde dikkatle izlenecek, incelenecek lider bir proje olacak. Buna yürekten, gönülden inanıyorum" dedi.



Modern konutlar geliyor



İhalesi konut yapımı karşılığında arsa satış modeli şeklinde kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleşen Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, 65 bin 911 metrekare alanda yaklaşık 160 gecekondu ve 135 hak sahibini kapsıyor. Proje kapsamında 12 katlı 6 bloktan oluşan 320 daire inşa edilerek, hak sahiplerine verilecek. Proje ile hak sahiplerine konforlu, modern, sosyal tesis imkanlarının olduğu konutlarda yaşama imkanı sunulacak. - ANTALYA