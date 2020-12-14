Başkan Tütüncü: "Hatıraları yaşatmaya yönelik yapılan çalışmaları önemsiyoruz" - Son Dakika

Başkan Tütüncü: "Hatıraları yaşatmaya yönelik yapılan çalışmaları önemsiyoruz"

14.12.2020 13:58
Başkan Tütüncü:

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Adalet Partisi Antalya Milletvekilleri Galip Kaya, Hasan Fehmi Boztepe ile Cumhuriyet Senatosu Antalya Senatörü Mehmet Pırıltı'nın isimlerini ilçedeki üç önemli caddeye verdiklerini belirterek, "Caddelerden gelip geçenler bu üç ismin kim olduğunu...

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Adalet Partisi Antalya Milletvekilleri Galip Kaya, Hasan Fehmi Boztepe ile Cumhuriyet Senatosu Antalya Senatörü Mehmet Pırıltı'nın isimlerini ilçedeki üç önemli caddeye verdiklerini belirterek, "Caddelerden gelip geçenler bu üç ismin kim olduğunu anlayacaklar ve onları hatırlayacaklar. Ülkemize ve şehrimize hizmet etmiş isimlerin, aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmaya yönelik yaptığımız çalışmaları önemsiyoruz" dedi.

Kepez Belediye Meclisi, geçtiğimiz aylarda aldığı bir kararla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Antalya'yı temsil etmiş olan Hasan Fehmi Boztepe, Galip Kaya ile Cumhuriyet Senatosu Antalya Senatörü Mehmet Pırıltı'nın isimlerini ilçedeki üç önemli caddeye vermişti. Üç kişinin tanıtımlarını içeren kitabeleri de isimlerinin verildiği caddelere yerleştirildi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Kültür Mahallesi'nde 3816 Sokak'ta hatırası yaşatılan Galip Kaya'nın isim kitabesinde incelemelerde bulundu.

"Hizmet edenlerin hatıraları Kepez'de yaşatılıyor"

Belediyelerin kent hafızasına katkı sağlamasının önemine işaret eden Tütüncü, "Kent hafızasına katkı sağlama, geçmişle gelecek arasında bir köprü kurma anlamında yaptığımız en önemli işlerden bir tanesi de; şehrimize hizmet etmiş ve aramızdan ayrılmış olan büyüklerimizin hatıralarını yaşatmak geliyor. Galip Kaya, Mehmet Pırıltı ve Hasan Fehmi Boztepe'nin, Antalya'ya ne kadar önemli çalışmalar yaptığını hepimiz biliyoruz. Belediye Meclisimiz, geçtiğimiz aylarda aldığı kararla, bu üç önemli şahsiyetin isimlerini, aziz hatıralarını yaşatmak ve ruhlarını şad etmek amacıyla ilçemizdeki üç önemli caddeye verdik" dedi.

"Hatıraları yaşatmaya devam edeceğiz"

Tütüncü, hazırladıkları isim kitabelerini caddelere yerleştirdiklerini aktararak, "Böylece hem numarataj üzerinde caddeleri, Galip Kaya, Mehmet Pırıltı ve Hasan Fehmi Boztepe'nin adlarıyla isimlendirdik hem de kitabelerle caddelerin üzerinde farklı bir görsellik oluşturduk. Caddelerden gelip geçenler Galip Kaya'nın, Mehmet Pırıltı'nın ya da Hasan Fehmi Boztepe'nin kim olduğunu anlayacaklar ve hatırlayacaklar. Ülkemize ve şehrimize hizmet etmiş isimlerin, aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmaya yönelik yaptığımız çalışmaları önemsiyoruz. Bundan sonra da aynı yaklaşımı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İsimler hangi caddelere verildi ?

Adalet Partisi (AP)'nden 12. ve 13'ncü dönemlerde (1961-1969) Antalya Milletvekilliği yapan Manavgat doğumlu Dr. Hasan Fehmi Boztepe'nin ismi Beşkonaklılar Mahallesi'ndeki 4416 Sokak'a, Adalet Partisi'nden 1977-1980 yılları arasında 16. dönem milletvekili olarak görev yapan Korkuteli doğumlu Galip Kaya'nın ismi ise Kültür Mahallesi'nde 3816 Sokak'a ve Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyeliği (7 Haziran 1964 - 14 Ekim 1973) yapan Mehmet Pırıltı'nın ismi de Fabrikalar Mahallesi'nde 3049 Sokak'a verilmişti. - ANTALYA

Başkan Tütüncü: Hatıraları yaşatmaya yönelik yapılan çalışmaları önemsiyoruz
Başkan Tütüncü: Hatıraları yaşatmaya yönelik yapılan çalışmaları önemsiyoruz
Başkan Tütüncü: Hatıraları yaşatmaya yönelik yapılan çalışmaları önemsiyoruz
Başkan Tütüncü: Hatıraları yaşatmaya yönelik yapılan çalışmaları önemsiyoruz
Başkan Tütüncü: Hatıraları yaşatmaya yönelik yapılan çalışmaları önemsiyoruz

Hasan Fehmi, Antalya, Boztepe, Kepez, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Tütüncü: 'Hatıraları yaşatmaya yönelik yapılan çalışmaları önemsiyoruz' - Son Dakika


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