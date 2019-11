Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın kadına yönelik şiddete tepki gösterdiği basın açıklamasında, turuncu renkli kağıda 'Kadına şiddet insanlığa ihanettir' yazarak; şiddete karşı turuncu çizgi çekilmesine destek verdi.



Başkan Hakan Tütüncü, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasına katıldı. Başkan Tütüncü, "Toplumumuzu tehdit eden en önemli sorunlardan birine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Kadın Kollarımız ile omuz omuzayız." diyerek, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye destek verdi. Parti il binası önünde düzenlenen basın açıklamasında Tütüncü, turuncu renkli kağıda, 'Kadına şiddet insanlığa ihanettir' yazarak, kadına yönelik şiddete tepkisini gösterdi.



Kadınlardan şiddete turuncu tepki



AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Tülay Beşkonak Özçay da, "Şiddetin dini, inancı, kültürü veya milliyeti olmaz. Katliam her yerde katliamdır, kimse savunamaz ve sonuna kadar da katiller ile mücadele şarttır. 'Zalimin zulmü varsa, mazlumun da Allah'ı vardır' sözüne uygun olarak biz kadınlar, yeryüzünde Allah'ın verdiği canları korumak için her türlü mücadelede yer alacağımızı yineliyoruz, samimi olan her dayanışma çabasına da varız diyoruz" dedi.



AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın da yer aldığı basın açıklamasında partili kadınlar, ellerinde taşıdıkları 'Kadın Allah'ın emanetidir', 'Kadın erkek biz birlikte güçleneceğiz' yazılı turuncu rengindeki dövizlerle, şiddete karşı turuncu çizgi çektiler.



"Şehri kadınlarla güzelleştireceğiz"



Başkan Tütüncü, basın açıklamasının ardından AK Parti İl Kadın Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Taş'ın da hazır bulunduğu ziyarette belediyenin kadınlara yönelik çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. "Güçlü bir toplum için kadınların gücüne çok inanıyorum" diyen Tütüncü, "AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığımızı ziyaretimizde, yeni kurduğumuz Kepez Kadın Koordinasyon Merkezimizin amaçlarını ve hedeflerini istişare ettik. Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Şehri birlikte güzelleştireceğiz" ifadesini kullandı. - ANTALYA