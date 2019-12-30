Başkan Tütüncü: "Kadınlar bizim değerlimiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tütüncü: 'Kadınlar bizim değerlimiz' - Son Dakika

Başkan Tütüncü: "Kadınlar bizim değerlimiz"

6 saat önce

Kepez Belediyesi'nin ilçe hanımları için ücretsiz düzenlediği Kadınlar Matinesi, yine büyük ilgi gördü.

Başkan Tütüncü:

Kepez Belediyesi'nin ilçe hanımları için ücretsiz düzenlediği Kadınlar Matinesi, yine büyük ilgi gördü. Kadınlar matinesine katılan Başkan Tütüncü, "Kadınlar bizim en değerlimiz" dedi.


Kepez'in kadınlarını buluşturan 'Kadınlar Matinesi' Sine Düğün Salonu'nda yapıldı. Kepez Belediyesi'nin her ay farklı bir mahallede düzenlediği matine, yine yüzlerce kadını buluşturdu. Kadınlar Matinesi'nde sahne alan ses sanatçısı Elnur'un şarkıları ile Kepezli kadınlar doyasıya eğlenme imkanı buldu. İlçedeki tüm hanımların davet edildiği matineye, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de katıldı. Yoğun katılımlarından dolayı hanımlara teşekkür eden Başkan Tütüncü, "Ne güzel bizi düzenlediğimiz hiçbir etkinlikte yalnız bırakmıyorsunuz. Kepez, Kepez'in kadınlarıyla çok daha güçlü. Kadınlar bizim en değerlimiz" dedi.


Tütüncü, kadınları buluşturan etkinlikler düzenleyen Kadın Koordinasyon Merkezi'ne de çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Tütüncü, matine de kadınların istek ve dileklerini de dinledi. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:21 Kaynak: İHA
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