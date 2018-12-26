Başkan Tütüncü, Kadınlar Buluşmasına Katıldı

Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
, kadınlar buluşmasına katıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kadınların Şoförler Odası Düğün Salonundaki toplantısına katılan Tütüncü, yeni müjdeler verdi.
Dokuma Park'ta açtıkları kadınlar el emeği çarşısının bir benzerini batı mahallelerinde de açacaklarını duyuran Tütüncü, kadınların pazar alanlarına ulaşımını kolaylaştırmak için ocak ayından itibaren ücretsiz servis imkanı sunacaklarını belirtti.
Meslek edindirme kurslarının ve bu kurslara katılım sayısının arttığını kaydeden Tütüncü, kadınların öğrendiği sanatı ev ekonomilerine kazandırabilmeleri için Dokuma Park'ta çarşı kurduklarını hatırlattı.
Üreten kadınların daha da nitelikli ortamlarda ev ekonomilerine katkıda bulunmasını sağlayacak yeni el emeği çarşılarının yakında hizmete gireceğini vurgulayan Tütüncü, "Önümüzdeki süreçte çalışan hanımlarımızın sayısını arttırmak için hanım kooperatifleri kuracak ablalarımıza rehberlik ve destek hizmetleri de vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Kadınlara yönelik 7 noktada sabah sporu yapma imkanı getirdiklerini de anımsatan Tütüncü, yeni yılda Yenidoğan Mahallesi
'nde yeni bir salon daha kuracaklarının müjdesini verdi.
Belediyenin kadınlara yönelik hizmetleri arasında en memnun edici hizmetin Belediye Sağlık Merkezi (BSM) olduğuna dikkati çeken Tütüncü, "Kepez güçlü ve mutlu kadınların şehri olsun istiyoruz. Kadınlarımız için farklı ve yeni projeler üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.