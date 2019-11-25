Başkan Tütüncü kendi ilkokul öğretmenini ziyaret etti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilkokul öğretmeni Kenan Koçman, Lise öğretmenleri Osman Göster ve Ahmet Alp'i evlerinde ziyaret ederek, öğretmenler gününü kutladı.



Kepez'de hemşehrileriyle her fırsatta bir araya gelerek, onların dertlerine sıkıntılarına çözümler üreten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eğitim hayatında kendisi üzerinde büyük emeği olan öğretmenlerini de unutmuyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Naciye Havva Manavuşak İlkokulu'ndaki öğretmeni Kenan Koçman, Lise öğretmenleri Osman Göster ve Ahmet Alp'i evlerinde ziyaret ederek, öğretmenler gününü kutladı. Kenan, Osman ve Ahmet öğretmenler, bu özel günde belediye başkanı öğrencisi Hakan Tütüncü'yü karşılarında görünce çok duygulandılar.



Tütüncü, öğretmenlerinin ellerinden öperek, onlara çiçek takdim etti. Ahmet Alp öğretmeni evinde ziyaret ederek acil şifa dileklerinde bulunan Başkan Tütüncü, "Bize kattığı tüm değerler ve yolumuzu aydınlatan ilimler için ona şükran borçluyum" dedi.



İlkokul öğretmeni Kenan Koçman'ı da evinde ziyaret eden Tütüncü, "Bana ilkokulda okuma yazmayı öğreten, ruhumu şekillendiren en özel büyüklerimden. O benim ilkokul öğretmenim. 32 yıldır onu hiç unutmadım. Hep aradım sordum. Bu anlamlı günde de şükranlarımı, sağlık ve afiyet dileklerimi ilettim" diye konuştu. Lise matematik öğretmeni Osman Göster'i de yine evinde ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Öğretmenim, hayatımda iz bırakan büyüklerimden. Bu güzel günde onu da ziyaret ederek, şükran duygularımı bir kez daha ifade etmek istedim. Allah onları başımızdan eksik etmesin" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA